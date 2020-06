LA APOYA. La Miss Chimbote Lucero Sánchez realizó una extensa publicación sobre el caso de Jossmery Toledo, su expareja filtró videos y fotos íntimos de la influencer.

Lucero Sánchez se siente muy dolida por lo sucedido con Jossmery Toledo debido a que paso por una experiencia similar. La Miss Chimbote también sufrió la violación de su privacidad cuando su expareja decidió publicar videos íntimos de la modelo.

La Miss Chimbote cuestiona estas prácticas. “Hoy me hago muchas preguntas, entre lágrimas y dolor voy encontrando muchas respuestas. Me cuestiono una y otra vez ¿qué hicimos? Y sí, lo digo en forma plural porque sé que al igual que yo hay muchas mujeres que han sido víctimas de actos cobardes por gente sin escrúpulos”, menciona la joven en su publicación de Instagram.

Lucero Sánchez habla de su experiencia personal como mujer violentada por su expareja. “Mujeres como yo,que sin haber dañado a alguien, tienen que vivir y cargar con esta situación”, indica la Miss Chimbote.

En su publicación, Lucero Sánchez se solidariza con Jossmery Toledo. “Me solidarizo con ella y con todas las mujeres que han sido víctimas y que por miedo y vergüenza no se atrevieron a denunciar. Hoy doy un grito de justicia porque nadie tiene el derecho de robarnos esa parte tan importante como lo es nuestra privacidad e intimidad. Esto también es violación porque nosotras no elegimos que esas personas lo vean y lo tomen como objeto de burla”, finaliza la modelo.

Jossmery Toledo sufrió un grave atentado a su intimidad al viralizarse unos videos íntimos que la expolicía se había grabado junto a su expareja , un colega de la misma institución, y al que culpó directamente de compartir este material con otras personas . La joven no dudó en expresarse en sus redes sociales e indicar que se siente “vulnerada y hasta humillada”, por lo que pidió a sus seguidores a no seguir propalando sus videos y fotos.

“Me siento mal, no puedo creer que esto me esté sucediendo. Pero tengo un mensaje para todos, en especial para los que están buscando mis imágenes y videos íntimos: Eso está mal, me entristece vivir en una sociedad que disfrute el morbo y que se regocije con el sufrimiento de otros”, manifestó

Excandidata al Miss Perú 2018 denunció que circulan videos íntimas de ella. (América Noticias-TROME)

