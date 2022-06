La gran final del Miss Perú 2022 se llevará a cabo este martes en el reality de competencia Esto es Guerra, lo que generó una fuerte critica del conocido maquillador Carlos Cacho hacia la organización del evento.

TE VA A INTERESAR: CHRISIAN MEIER Y SU PECULIAR COMENTARIO SOBRE TULA RODRÍGUEZ

Cacho brindó una entrevista a El Popular en la que se pronunció sobre esta gran final ‘sui generis’ del Miss Perú, dejando claro que no está de acuerdo con esta idea.

“¿En qué cabeza se les ocurre que en medio de ‘Esto es guerra’ se va a escoger a Miss Perú? Como decía el ‘Tigre’ Navarro, hay que ser bien babosos. En televisión puedes decir que vas a elegir a la reina de España, pero no será así”, manifestó.

El maquillador también se refirió a las críticas dirigidas hacia la candidata Alessio Rovegno en redes sociales, debido a un supuesto favoritismo. “Si van a criticar algo que sea de reina a reina, no con una chica que está empezando porque no es equitativo. ¿Cuándo se ha visto a una reina cortándole la cabeza a una candidata? No me parece que eso debe hacer una exreina”, manifestó.

Miss Perú 2022 EN VIVO: quiénes son las finalistas

Son siete las lindas candidatas que se disputarán la corona del Miss Perú 2022 este martes 14 de junio durante la transmisión de Esto es Guerra. Las nominadas son Mei Azo, Maryori Morán, Almendra Castillo, Daleine Arroyo, Valeria Flórez, Alessia Rovegno y Tatiana Calmell.

En redes las favoritas para alzarse con la corona son Alessia Rovegno, hija de Bárbara Cayo; Valeria Flórez, conductora de televisión y la modelo Tatiana Calmell.





TE VA A INTERESAR: