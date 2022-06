Daleine Arroyo es una de las finalistas al Miss Perú 2022, tiene 25 años es modelo y traductora, y fue alumna de la exMiss Perú, Marina Mora. En el 2015, representó al país y ganó el certamen Reina Internacional de la Paz que se celebró es Guatemala.

En diálogo con Trome, Daleine Arroyo contó que empezó en el mundo de los certámenes de belleza desde hace varios años y que siempre tuvo como uno de sus objetivos el Miss Perú.

“Yo dije dentro de unos años tengo que volver a participar en el concurso más importante que tiene el país, dejé pasar unos años y terminé mis estudios, estuve trabajando, me sentí más madura más segura con lo que quería y se dio la oportunidad”, manifestó.

Daleine Arroyo: Mi mayor fortaleza es conectar con las personas

Para la modelo de 25 años, una de sus principales cualidades para ser la próxima Miss Perú es “conectar” con las personas. Según detalló, no pone barreras para conocer y hablar con gente nueva.

“Yo considero que mi mejor cualidad es poder conectar con la gente , incluso dentro de la competencia, conocer gente por primera vez y sentir que los conozco de toda la vida (…) siento que le doy la confianza a la otra persona o eso es lo que ven en mí”, agregó.

Además, afirmó que siempre trata de mostrarse tal cual es, ya sea dentro y fuera de las cámaras. “Yo soy tal cual. Claro mi trabajo que es el modelaje, pero soy la misma persona, me gusta bailar bastante, es uno de mis hobbies favoritos, me gusta probar cualquier cosa que veo en YouTube una receta que me encante. Soy bastante autodidacta”, indicó.

Miss Perú: Daleine Arroyo ve como sus principales competencias a Alessia, Tatiana y Valeria

Al ser consultada sobre la convivencia de las candidatas al Miss Perú, Daleine Arroyo señaló que es un grupo unido. “Me gusta bastante el grupo que se ha creado, siento que cada una tiene una fortaleza en especial y es especial, entonces hace mucho más enriquecedora la experiencia, estoy encantada con el concurso”, remarcó.

Sobre a quiénes considera sus principales competencias dentro del concurso, Arroyo aseguró que Alessia Rovegno, Tatiana Calmell y Valeria Florez son sus “rivales directas”.

“Son las que veo con más potencial y competencia directa para ser una reina completa, cada una tiene una fortaleza; por ejemplo, en Valeria yo veo bastante carisma y la habilidad que tiene ella para comunicarse es muy buena en oratoria. En el caso de Alessia es bellísima, tiene bastante porte y Tatiana siento que tiene bastante ángel”, manifestó.

Finalmente, Daleine Arroyo señaló que sea quién sea la ganadora, la próxima Miss Perú debe ponerse la camiseta. “Tiene que tener ganas de representar al país realmente (…) estar comprometida al 100% tanto en la preparación como en la competencia internacional, considero que el compromiso es un factor importante”, enfatizó.

