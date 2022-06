Flavia Montes, una de las favoritas para coronarse como la reina del Miss Perú 2022, se confesó con Trome a pocos días del final del certamen de belleza más importante del país. La joven voleibolista, única deportista profesional entre las postulantes, nos contó detalles de sus inicios en el mundo del voleibol, su carrera profesional, su incursión en las pasarelas y más pormenores de su vida personal.

FLAVIA Y SUS COMIENZOS EN EL VOLEY

Flavia Montes es una joven de tan solo 21 años pero desde los 13 está inmersa en el mundo del voleibol. Según nos reveló, comenzó en la preselección y al inicio no quería ser voleibolista. “Yo practicaba deportes pero me gustaban los deportes acuáticos, practiqué natación, paddle, surf, pero hubieron algunos inconvenientes. Tuve dos que fueron muy fuertes. Me cayó la tabla en la cabeza y me dio prinicipios de neumonía. Mi mamá, por cuidarme, me dijo si podíamos investigar más deportes para ver qué me gustaba, probamos unas clases de tenis y era malísima”, contó la joven deportista.

Fue en ese momento que, con el respaldo de su mamá que también jugó voley de joven, decidió probar suerte en una academia de un amigo de su madre. “Estuve dos días y el entrenador de la preselección, Kike Briceño, se acercó a mí y me preguntó si quería participar en la preselección. Le dije que sí porque me pareció una muy buena idea, poder tener roce con jugadoras que ya tenían mucha más experiencia que yo. Fue bastante fuerte, todas las chicas ya tenían trayectoria y yo recién estaba empezando”, dijo para Trome.

FLAVIA MONTES: ME ESCONDÍAN DE MAN BOK PARK EN EL BAÑO

Flavia Montes recordó una anéctota de sus inicios en el voley y reveló que su entrenador la escondía en el baño cada vez que el fallecido Man Bok Park llegaba para escoger a las jóvenes que tenían que abandonar la preselección.

“El profesor Man Bok Park, que en paz descanse, a veces iba a ver los entrenamientos, llegaba y seleccionaba a las alumnas para que ya no siguieran. Mi profesor y formador, Kike Briceño, apostó por mí por mi tamaño y las ganas que siempre le puse y me escondía en el baño todas las horas que el profesor Man Bok Park estaba ahí porque de hecho iba ver que era inexperta y me faltaba muchísimo y lo más probable era que me quitara. Entonces me escondía en el baño hasta que el profe se vaya y luego me quedaba con el entrenador unas horas más para entrenar y llegando a casa hacía recepción y defensa con mi mamá, cositas para niverlarme”, reveló Flavia Montes.

FLAVIA MONTES Y SU CARRERA

La joven candidata del Miss Perú nos contó que actualmente está cursando el tercer ciclo de la carrera de Nutrición porque le gustaría ayudar a otros deportistas a que se conviertan en atletas de alto rendimiento. Y pese al esfuerzo de estudiar y entrenar, asegura que ama el deporte.

“Es lo que amo con toda mi vida, es algo que me ha dado muchas oportunidades, me ha abierto bastantes puertas y me ha hecho conocer personas maravillosas que siguen en mi corazón y han marcado bastante en mi vida”, dijo emocionada.

En ese sentido, reconoció que estudiar, entrenar y ser candidata al Miss Perú al mismo tiempo es una experiencia fuerte y sacrificada, aunque le gustan los retos. “ Está siendo súper fuerte y sacrificado pero creo que hoy por hoy la mujer puede hacer muchísimas más cosas. No solo se tiene que enfocar en una y ese es el mensaje que quiero darle a las demás niñas , que pueden hacer muchas cosas con tal de que ames y te desempeñes bien en lo que haces y le metas un montón de esfuerzo y punche”, indicó.

FLAVIA MONTES LLENA DE RECONOCIMIENTOS

Flavia Montes nos contó que ha sido campeona cuatro veces de la Liga Nacional de Voley, además, ha sido ‘Mejor Central’ dos veces, en 2015 y 2016, en dos sudamericanos internacionales. “Hemos campeonado hasta que tenía 17, siendo los primeros peustos de Sudamérica. Ahora estamos empezando de nuevo porque hemos tenido una crisis muy fuerte en el voley económicamente entonces estamos empezando. Todas las chicas tenemos muchas ganas de aprender y de que el voley sea nuevamente reconocido aquí en el Perú”, reveló para Trome.

FLAVIA MONTES EN EL MISS PERU 2022

La joven candidata aseguró que nunca estuvo en sus planes participar en el Miss Perú porque sentía que tenía que ponerle el 100% de sus esfuerzos al voley, aunque luego cambió de opinión. “Yo estaba enfocada en quedar campeona en la liga de este año y así fue. Nos dieron un descanso y cuando me preguntaron si estaba interesada dije ¿por qué no? para probar y saber cómo es y si me gusta para adelante. Así que hablé con la organización y me convencieron por todo lo lindo y sacrificado que iba ser y como deportista para mí los retos son maravillosos, este es otro reto más para mi vida ”, dijo Flavia Montes.

En ese sentido aseguró que nunca antes se ha desempeñado en el mundo de las pasarelas y el cambio de deportista a modelo fue muy fuerte. “De usar zapatillas toda mi vida a ponerme tacos fue un cambio radical bastante fuerte”, acotó la voleibolista.

Además, contó que al inicio fue difícil hacerle entender a su mamá y a su abuela que quería ser candidata al Miss Perú. “Fue tedioso hacerles entender que el ser una reina no es solo lo físico, tener una cara bonita, sino que es ser una mujer inteligente, con valores, una mujer que pueda llegar a más personas y enseñarles cosas buenas de ella . Se dieron cuenta que esto era así y ahora mi mamá para de arriba para abajo conmigo, me ayuda a comprarme los tacos, los vestidos, va a mis activaciones”, agregó complacida por el apoyo de su familia.

Flavia Montes lleva un mes y medio en el Miss Perú pero en ese tiempo también viajó a Brasil para un sudamericano de clubes. “ Por las mañanas iba a la oficina del Miss Perú, a mis clases de pasarella que era lo más necesario para estar a la par con las chicas porque tenía que acostumbrarme a los tacos. Por la tarde me iba al gimnasio y después a entrenar. Viajé a Brasil, Jessica me dio el permiso y fue un orgullo poder estar con campeonas olímpicas y tener ese roce porque después me voy a selección y es la realidad a la que me voy a enfrentar, jugadoras enormes, superpotentes y superfuertes”, indicó.

Pese a todo el esfuerzo, la deportista dijo que participar en el Miss Perú ha sido una experiencia maravillosa tanto para ella como para sus compañeras, quienes llevan clases de inglés, oratoria y pasarela para prepararse para el certamen. “Cada una de nosotras estamos dando lo mejor” , aseguró.

FLAVIA MONTES Y SU RELACIÓN CON LAS CANDIDATAS: NO HAY FAVORITISMO EN EL MISS PERÚ

La guapa candidata aseguró que al inicio pensó que iba ser complicado lidiar con diez mujeres que aspiran a llevarse la corona. “ Pensé que se iban a agarrar los tacos, romper la ropa, pero no, como somos un grupo muy chiquito, nos ayudamos mutuamente. Es una competencia muy sana y dentro de todo creo que nos estamos haciendo amigas. Si hay momentos duros, de tensión, difíciles, pero dentro de todo, todo es sano”, aseguró la joven deportista.

Además, indicó que no hay favoritismos en el Miss Perú, como algunos han rumoreado ya que consideran que Alessia Rovegno se llevará la corona. “Yo como candidata no siento que sea así. Jéssica es muy imparcial, nos da consejos a todas y no es que esté muy involucrada. No hay favoritismos ”, afirmó.

Por otro lado aseguró que se sintió cómoda en su presentación en EEG porque ya está acostumbrada a presentarse en la televisión en su carrera como deportista. “Estoy muy acostumbrada a las preguntas incómodas y graciosas porque en el deporte también hay. Creo que lo sé manejar de la mejor manera. El voley me ha ayudado mucho a ser más suelta en ese tema, no me ha costado mucho”, aseguró.

FLAVIA MONTES SOLTERITA

Flavia Montes confesó que por el momento su corazón está solitario, porque quiere enfocarse en todos sus proyectos personales y profesionales. Además, aseguró que el amor no se busca.

“Estoy soltera, creo que por el momento no ando buscando nada. Uno en verdad no tendría que buscar, pero ahora que estoy haciendo mil cosas, mi cabeza creo que no da para tener una relación , sino enfocarme en mis estudios, en el deporte y ahora en concursar y hacer un buen papel en el Miss Perú”, dijo la joven candidata.

