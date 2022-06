El Miss Perú 2022 ingresa a su recta final. A pocos días de la coronación, te presentamos la historia de Maryori Morán, una de las siete finalistas al certamen de belleza. La modelo y estudiante de 21 años que participa por segundo año consecutivo en el concurso nos revela por qué quiere convertirse en nuestra próxima representante a nivel internacional.

Maryori Morán vive en el distrito de Villa María del Triunfo, en la zona de Nueva Esperanza, y se define como una mujer hogareña que disfruta mucho el pasar tiempo con su familia. Además, considera que su constancia y determinación han sido fundamentales en su lucha por alcanzar sus metas.

“ Soy de Nueva Esperanza, pasando el Terminal pesquero en Villa María del Triunfo. Soy una mujer valiente, luchadora que está detrás de sus sueños y que no le importa el lugar de donde provenga. Siempre estoy con los míos, con los que estuvieron conmigo desde mis inicios”, revela a Trome.

Miss Perú 2022: Maryori Morán, la historia de la finalista que vive en Nueva Esperanza y que sueña con la corona (Foto: Miss Perú)

ESTUDIA ARQUITECTURA Y SUEÑA CON LA CORONA

Paralelamente con sus actividades del Miss Perú, Maryori Morán invierte su tiempo estudiando el quinto ciclo de la carrera de Arquitectura en la UTP. pese a que ahora está muy enfocada en el certamen, sus intereses antes de la pandemia se inclinaban hacia al voley, un deporte que le enseñó a ser responsable.

Su participación en los concursos de belleza inició cuando su madre decidió inscribirla en un casting sin imaginar el futuro que le esperaría. Maryori Morán logró coronarse como Miss Perú Lima Sur 2021 y alcanzó el top 10 del Miss Perú 2021. Este año, busca quedarse con el título nacional.

“En el mundo del certamen recién tengo un año y medio, fue a través de un casting que me metió mi mamá porque yo antes jugaba voley, por motivos de la pandemia dejé de jugar. Era algo nuevo, la primera vez me fue fatal, no te voy a mentir, pero soy determinada y me gustan los retos. Eso me enseñó el voley, la constancia y la determinación. Estoy muy orgullosa de mí”, comenta.

ENFRENTÓ LA DISCRIMINACIÓN

A pesar de los comentarios divididos en redes sociales, Maryori Morán se mantiene firme en sus objetivos en el Miss Perú 2022, concurso en el que - según señala- se busca una representante completa, que pueda desenvolverse más allá de su belleza.

“Yo pensé que era fácil, la gente cree lo mismo porque nos ve y dice ‘¡Wow! Para ser una reina solamente tienes que ser bonita y posar’, pero no. Conlleva preparación física, tenemos clases de oratoria, pasarela, estamos en la oficina todo el día hasta terminar las actividades. Si no eres constante no llegas a ningún lado”, agrega.

Los comentarios discriminatorios se hicieron presentes en su vida, pero esto no influyó para que pueda convertirse en la mujer que es hoy en día gracias al amor y apoyo de su familia, a la que siempre pone en primer lugar por sobre todas las cosas.

“En mi colegio me discriminaban por ser morena, fue un proceso duro, pero con el amor de mi familia he salido adelante, siempre los pongo en primer lugar a ellos. Cada vez que paso etapas del Miss Perú, me ayudan a darme cuenta de que los comentarios están de más”, cuenta.

‘NADIE ME HA REGALADO NADA’

Finalmente, Maryori Morán envía un mensaje a todas aquellas jóvenes que, al igual que ella, tienen el sueño de convertirse en Miss Perú, sin importar el lugar de donde provengan.

“Hay chicas que dicen ’No voy a poder participar porque vengo de tal distrito, y solamente las chicas con plata pueden participar’, eso está de más. Nadie me ha regalado nada, si estoy donde estoy es por mi esfuerzo y constancia. Me gustaría que les sirva yo de ejemplo. Si no te pones una meta, no vas a llegar a donde quieras”, señala.

