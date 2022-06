Trome en el Miss Perú 2022. A pocos días de celebrarse la esperada gran final del certamen de belleza, conversamos con Mei Azo, una de las siete finalistas que sueña con coronarse en la esperada gala que se transmitirá en Esto es Guerra. La candidata de 26 años revela que ha mejorado su expresión y desenvolvimiento con el paso de los años, por lo que se perfila como una de las más fuertes en la competencia.

Mei Azo es natural de Paita, Piura. Posee experiencia en los certámenes de belleza pues ya ha participado de las ediciones 2020 y 2021 del Miss Perú. A pesar de haber tenido una infancia rutinaria, la joven modelo cuenta que siempre pensó que podía dar más de ella.

“Mi infancia era totalmente rutinaria, pero en mi cabeza siempre estaba ‘yo quiero hacer más’. Llegaba a aburrirme después de llegar de la universidad, en el norte no hay mucho que hacer. Cuando llegué aquí, aproveché la oportunidad de hacer actividades sociales y ponerme en contacto con empresas para hacer estas labores”, cuenta en Trome.

Miss Perú 2022: Mei Azo, la historia de la finalista que estudió Administración y sorprende con su desenvolvimiento (Foto: Gerson Leyton - Miss Perú)

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS

Antes de participar en concursos de belleza , Mei Azo estudió la carrera de Administración de empresas, desempeñándose como líder y coach de varios equipos técnicos, en los que pudo demostrar su espíritu de motivación.

“Estuve trabajando en mi carrera durante 4 años, como team leader y también trabajé en el BBVA. En todo este recorrido profesional me di cuenta de que tenía dotes de liderazgo, me encantaba motivar a la gente y cambiar ese estado de ánimo en cada uno de ellos”, comenta a través de Zoom.

Además de quedarse con la corona del Miss Perú 2022, otro de los grandes objetivos que Mei Azo sueña conquistar es el convertirse en una coach motivacional con el paso del tiempo.

“Me di cuenta que me encantaba (motivar a las personas). Quería convertirme en una coach motivacional. Ahora estudio para convertirme en coach ontológico. Esa es mi misión en la tierra, ayudar a las personas a que puedan alcanzar sus sueños y no se sientan estancados”, agrega.

Miss Perú 2022: Mei Azo, la historia de la finalista que estudió Administración y sorprende con su desenvolvimiento

MEJORÓ SU ORATORIA Y DESENVOLVIMIENTO

Mei Azo es consiente de que ha ido mejorando con los años y, gracias a su experiencia también como Miss Mesoamérica 2021, ahora considera que su oratoria y desenvolvimiento son sus mejores armas.

“Cada año me daba cuenta cuales eran mis debilidades. Este año, mi objetivo era que todos me escucharan hablar, que escucharan mi mejoría en la oratoria, en mi desenvolvimiento escénico. Esa era mi motivación. Es mi forma de motivar a la gente que no pueden quedarse de brazos cruzados frente a algún obstáculo”, precisa.

Miss Perú 2022: Mei Azo, la historia de la finalista que estudió Administración y sorprende con su desenvolvimiento

HACE FRENTE A LAS CRÍTICAS

Frente a las críticas que pueda recibir, Mei Azo señala que no es algo que le acepten pueda afectar pues es consiente de su preparación. Frente a esto, ella prefiere brindar un mensaje y amor y tolerancia.

“Las críticas en redes sociales son tomadas en base a tu experiencia y crecimiento, existen críticas constructivas que te pueden ayudar a seguir mejorando. Pero la base de todo esto es la seguridad y autoestima, que no deje que algún comentario te haga sentir mal. Acepto las críticas. ¿Si es algo que a mi me afecta? Por lo pronto no, porque tengo la capacidad de valorarme. Siempre trato de generar más respeto, amor y comprensión”, finaliza.

