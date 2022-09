¡UY! Durante una entrevista para ‘Estas en Todas’, Hugo García narró como fue su acercamiento a Alessia Rovegno; sin embargo, la modelo tuvo una inesperada reacción mientras su pareja elogiaba su belleza.

“Un amigo grabó un videoclip de ella y justo me salió en mis historias y me metí a ver y dije: Qué linda chica y obviamente de ahí comenzó todo”, expresó.

Ante ello, la Miss Perú le dijo de manera directa: “Bueno, pero “qué linda chica” dices de todas también ¿no? Chicas lindas hay un montón”.

Entrevista a Hugo García y Alessia Rovegno

¿Cómo se conocieron Alessia Rovegno y Hugo García?

El integrante de Esto es Guerra narró que luego de verla en redes sociales, ambos coincidieron en un restaurante, pero la modelo no sabía quién era.

“No sabía quién era (…) La primera vez que nos vimos él no podía verme a los ojos, estábamos en la mesa (…) Yo le hablaba, yo estaba super sociable y él no me hablaba, no me volteaba a ver (…) Él me confesó que todo lo tenía planeado”, afirmó la hija de Bárbara Cayo.

TE PUEDE INTERESAR

Producción de Jazmín Pinedo ‘se molestó’ porque orquesta promocionó a Magaly: “Nos querían matar”

Chikipluna: “Mi esposo se fue de la casa, ahora estamos en terapia”

Natalie sobre embarazo de Ale: “No opinaré si fue muy rápido, yo salí embarazada a los 2 meses de enamorarme de Yaco”