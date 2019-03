Anyella Grados no es más Miss Perú 2019 y Jessica Newton anuncia nuevo certamen para elegir a su sucesora | FOTOS

Pierde la corona. La organización del Miss Universo decidió quitarle el título de Miss Perú a Anyella Grados, la joven de 19 años que fue protagonista de una serie de videos en estado de ebriedad que fueron grabados por su compañera Camila Canicoba.

Jessica Newton informó a la prensa sobre la decisión del Miss Universo, después de más de una semana de deliberación. La organizadora del certamen en Perú había enviado toda la información sobre la conducta de Anyella Grados en Rioja para que ellos determinen si mantener o quitar el título de Miss Perú.

"Se le envió el boleto aéreo, pero ella no abordó el vuelo. No he vuelto a hablar con ella. Creo que eso, sumado a todos los actos y hechos, hemos tomado la decisión de retirar el título de Miss Perú 2019 a Anyella Grados liberándola de la responsabilidad", confirmó Jéssica Newton.

Anyella Grados estuvo en Rioja dos días junto a otras cuatro modelos. Tras una salida a una discoteca a las 3 de la mañana junto a Camila Canicoba y Yoko Chong, supervisadas por el maquillador Garry Cullampe, aparecieron unas imágenes de la ahora ex Miss Perú vomitando en su cuarto.

Pero eso no fue todo. Jessica Newton anunció que se realizará un nuevo certamen en una nueva plataforma para elegir a la sucesora del Miss Perú 2019. Camila Escribens, primera finalista, no asumirá el título.

"La Miss Perú 2019 será elegida en un nuevo concurso y en una nueva plataforma. No voy a ver quién tiene más culpa o menos. Debemos evaluar el tiempo en que se realizará el nuevo concurso". declaró Jessica Newton.