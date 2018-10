Anyella Grados, representante de La Libertad, se coronó como la nueva representante de la belleza peruana, 'Miss Perú 2019', sin embargo, previo a su premiación cuando le preguntaron acerca de la corrupción en el país dio una respuesta bastante peculiar y extraña.

En la fase final, la jurado Cecilia Tait le preguntó a Anyella Grados si "cree que el Perú es corrupto", en el Miss Perú 2019.



Pese a que la respuesta no convenció en las redes sociales, muchos indicaron que Anyella Grados fue la que mejor se expresó sobre los variados temas en la fase final del Miss Perú.



"Considero, lamentablemente, que los índices de corrupción son negativos. Cada día va aumentando más el tema de corrupción, y no debemos permitir ello. Debemos concientizar a la sociedad. Permitir que las personas honestas que somos en mayoría se involucren en temas políticos, para que así podamos siempre y toda la vida fortalecer a a nuestras próximas generaciones", dijo Anyella Grados antes de ser coronada Miss Perú 2019.



Si bien la nueva Miss Perú indicó cómo se puede salir adelante en un país corrupto como el Perú, no respondió la pregunta principal de Cecilia Tait, pero fue la más desenvuelta, al parecer de los jurados.



Minutos después, Anyella Grados sería coronada como la nueva belleza peruana. La joven modelo, estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación, recibió la corona de parte de la ahora exmiss Romina Lozano. El evento fue transmitido por Latina y conducido por Cristian Rivero y Karen Schwarz .