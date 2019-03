Miss Perú Anyella Grados pasó su cumpleaños hospitalizada tras escándalo por bochornosos videos de juerga

La Miss Perú 2019, Anyella Grados, recibió su cumpleaños número 20 hospitalizada y sedada, debido al mal momento que atraviesa tras la difusión de un video, que fue grabado por la ‘Miss Perú Teen’ Camila Canicoba, donde se le ve ebria.

“ Anyella se encuentra hospitalizada y sedada por todo lo que está pasando. Venía arrastrando un cuadro de depresión por el tema del bullying, a raíz de que fuera elegida Miss Perú”, manifestó el director de Miss Perú La Libertad, Alberto Picón.

REINAS SIN CORONAS



Por otro lado, Jessica Newton tuvo un intercambio de palabras con Rodrigo González porque calificó de ‘Miss Puñalera de Rioja’ a Camila Canicoba.

La organizadora del Miss Perú le dijo a ‘ Peluchín’, al aire, que en redes sociales le preguntaban cómo se sentaba en su set, siendo él ‘un maltratador de mujeres’ y la respuesta del conductor fue que el 95 % de sus seguidores, eran mujeres.

Newton le refutó argumentando que no era el 95 % de las mujeres del país.

Luego de esa fricción, ‘ Peluchín’ se disculpó con Camila, a quien le quitaron la corona de ‘Miss Perú Teen’ por grabar a Anyella. Jessica hizo lo mismo.

‘CLAUDIA TIENE MI APOYO’



A su vez, Newton se refirió al caso de Claudia Meza, quien denunció que le habían quitado la corona de ‘Miss Trujillo’ por lo ocurrido en la fiesta en Asia.

“Mi organización no le retiró la corona a Claudia, ha sido la organización de Trujillo. Ella sabe que tiene mi apoyo y la seguiré respaldando en la denuncia que hizo por intento de violación. Lamento mucho que se haya sentado en un programa (‘Magaly TV, la firme’) a decir algo a medias. Con Magaly no me he peleado, es mi amiga y cuando Latina me dé permiso, estaré en su set dando mi versión”, precisó. (A. G./ C. Ch.)