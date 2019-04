Anyella Grados revela que pensó en atentar contra su vida tras bullying por fiesta donde aparece pasada de copas

Anyella Grados dio su versión sobre la polémica por los videos que se viralizaron de ella, donde aparece en una discoteca en presunto estado de ebriedad, imágenes que le hicieron perder la corona de Miss Perú.



Según Anyella Grados, decidieron ir a la discoteca de Rioja para pasar un momento de compañerismo. "Queríamos desestrezarnos", contó a Andrea al Mediodía. Asimismo, dijo que desde que llegó a la ciudad de la selva se sintió indispuesta por problemas con el estómago y el hígado graso.

El mismo día del incidente, Anyella Grados tomó algunas pastillas porque había vuelto a recaer tras comer platos típicos, contó en su testimonio. "Yo no quería asistir a la reunión, dormí todo el día porque estaba mal del estómago. El coordinador general que estaba en Lima sabía que yo estaba mal, hay un mensaje, las chicas también sabían, pero por querer estar con ellas y compartir un buen momento fui", dijo la ex Miss Perú 2019.

La modelo aceptó que ingirió alcohol. "Brindé como todas las chicas, fueron dos o tres copas de lo que estaban tomando, tequila (...) Me empiezo a sentir mal a las 3 am", contó.

Asimismo, dijo que lloró de la impotencia por no poder hacer nada al ver que su amiga la grababa y se burlaba en todo momento. En ese sentido, aseguró Camilla Canicoba nunca se comunicó con ella tras el incidente para decirle que le comunicaría a la organización del Miss Perú sobre su mala conducta.

"No quiero pensar eso que están diciendo (complot). Ya en estos momento ya perdí la corona, ya me arrancaron el sueño por el que luché por mucho tiempo", dijo Anyella Grados sobre un supuesto complot en su contra para quitarle el reinado.

Finalmente, la ex Miss Perú 2019 aseguró que este capítulo de su vida fue uno de los golpes más duros que le tocó vivir ya que su nombre quedó manchado para siempre. Incluso dijo que le pasó por la mente quitarse la vida por el bullying mediático del que fue víctima."No lo voy a negar, se me pasó por la mente pero trataba de sacar fuerzas para tranquilizarme (...) yo me decía, 'tú no has hecho nada malo' contra mí fue que se cometió este delito", agregó.