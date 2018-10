Un pequeño accidente le originó muchas críticas. La ganadora del Miss Perú 2019, Anyella Grados, fue coronada como la representante de nuestro país para el próximo Miss Universo. Durante el momento del anuncio, se mostró visiblemente sorprendida, sin poder creer la elección del jurado.

Cuando Cristian Rivero dijo el nombre de Anyella Grados, ella se emocionó y fue abrazada por Camila Escribens, la modelo que terminó en segundo lugar. Jessica Newton se acercó y le puso la corona a la nueva Miss Perú 2019.

Luego, Romina Lozano le puso la banda. Al hacerlo, la corona de Anyella Grados termina en el piso, pero por la emoción del momento, la nueva Miss Perú 2019, no se percata. Jessica Newton y las demás participantes miran con preocupación el piso.

Anyella Grados es la nueva Miss Perú 2019.

Pese a que este momento no pasó a mayores y todo terminó bien, en redes sociales criticaron a la Miss Perú Anyella Grados. Incluso, muchos señalaron que este hecho es una 'mala señal' para la modelo, tal y como lo pusieron en Instagram.

Ante estos y otros ataques, que critican la belleza y capacidad de Anyella Grados, Jessica Newton salió en defensa de la nueva Miss Perú 2019. A través de su cuenta Instagram, la organizadora del certamen respondió de manera contundente contra una usuaria que tuvo este malicioso mensaje contra la modelo:

"Mami Jessi solo te digo que si se le cayó la corona es por algo. Señaleeeeees. Esta chica me recuerda a una Miss que dijo From the land of the Incas", se lee en Instagram. Jessica Newton respondió así:

Crítica en la Miss Perú Crítica en la Miss Perú

"La maldad nunca trae cosas buenas, ya la atacaste antes, ya sabemos que no te gusta, esto es bullying. Levanta tu voz por el hambre, la falta de educación o la corrupción, pero no pierdas así el tiempo, es bajo", declaró Jessica Newton