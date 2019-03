Jessica Newton a Anyella Grados: "Entregar la corona es la salida más noble cuando no se cumplen las normas"

La organizadora del certamen Miss Perú habla claro. Jessica Newton lamenta el comunicado que Anyella Grados envió a través de sus redes sociales luego que se viralizara a través de redes sociales un video en donde aparece completamente ebria.

Según Newton, ella no ha mantenido ninguna comunicación hasta el momento con Anyella Grados. Por eso, le sorprendió enterarse del mensaje en Instagram que la jovencita de 19 años publicó en sus redes sociales.

Pero lo que más sorprendió fue que Jessica Newton le recomendara a la actual Miss Perú que diera un paso al costado y renunciara a la corona tras todo el escándalo. Para la organizadora del certamen de belleza, esa es la forma más noble de retirarse cuando no se siguieron las normas.

"Entregar la corona es la salida más noble cuando alguien no cumple con las normas de una organización. En la historia de los certámenes de belleza, Rosa Elvira Cartagena (...) se retira ella misma la corona sabiendo que había cometido algo que no podía pasarse por alto", declaró Jessica Newton.

Jessica Newton sobre salida de Anyella Grados

Además, la organizadora del certamen indicó que todo lo deja en las manos del Miss Universo, organización internacional a cargo del certamen. Jessica Newton señaló que esa decisión no pasa por ella, sino por el cumplimiento de las normas.

"Yo lamento que las cosas se hayan dado así, lamento de que Anyella no esté aquí. Lamento el comunicado y esperemos que Miss Universo se pronuncie lo más pronto posible para que esta sea una decisión que se tome de manera internacional. No es que a mí me caiga bien o no, yo creo que es un tema que debe trascender y que además debe mostrar que existen normas que debemos cumplir", contó.