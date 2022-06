¡NUEVO ROUND! Jessica Newton hizo un desaire a los reporteros de su examiga Magaly Medina. La organizadora del Miss Perú evitó declarar a las cámaras de la ‘urraca’, pero le mandó “besos”.

“¿Es Magaly? (¿Cómo estás?) Feliz, contenta, emocionada (¿Podemos conversar?) No. Por primera vez no. Ninguna cosa que decir, de mi parte mándale un beso”, expresó Jessica Newton.

Ante la ‘choteada’, Magaly Medina no perdió la oportunidad de responderle y recalcó que era de esperarse que esté “feliz y contenta” porque Alessia Rovegno ganó el Miss Perú.

“Si yo fuera Jessica y estaría en sus zapatos también estaría feliz y emocionada porque se hizo mi voluntad (…) Consiguió lo que ella quería, ahora que choteen a mis reporteros, no estamos acostumbrados. De mejores sitios nos han botado”, expresó.

Jessica Newton 'chotea’ a reporteros de Magaly Medina, pero ‘urraca’ le responde

Magaly Medina arremete contra Jessica Newton: “Te van a decir estafadora”

En la víspera, Magaly Medina tuvo fuertes críticas contra el Miss Perú debido al triunfo de Alessia Rovegno.

“Yo que estas chicas jamás vuelvo a participar, yo que ellas renunciaría por ética personal, pero en fin (…) Yo pensé, algo de vergüenza tendrá la Newton, ya pues me están haciendo roche, me van a decir que soy una estafadora, me van a decir que las coronas se venden a dos soles. Se me cayó más”, manifestó.

