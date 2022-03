MOLESTAS. ‘Magaly TV: La Firme’ entrevistó a las excandidatas del ‘Miss Perú: La Pre’, quienes continuaron denunciaron irregularidades en la coronación de Kyara Villanella, Gaela Barraza, Alondra Huarac, tres de las cuatro ganadoras del concurso.

“Desde el principio yo sabía que iba haber publicidad, sobre todo después de una etapa de virtualidad, ahora se tenía que traer el foco hacia el concurso, pero no pensé jamás que ellas iban a ser las ganadoras”, expresó Samantha González.

Del mismo modo, una exparticipante, quien fue presentada con el seudónimo de Claudia, dijo estar decepcionada porque lo único que buscaban era publicidad. “Si lo querían es polémica, lo consiguieron en realidad todos los programas hablan de ello y bueno pues ya les salió bien”, dijo.

Exparticipante del ‘Miss Perú: La Pre’: “Nos hubieran dicho que el concurso era para las tres”

La exparticipante Claudia rechazó que las denuncias se deban a ‘piconería’ o que ‘no sepan perder’. “No, no nos molesta perder, nos molesta la injusticia, nos hemos esforzado tanto ¿para qué? (…) Si nos hubieran dicho que el concurso iba a ser para las tres, simplemente no nos esforzábamos”, agregó.

Excandidatas de ‘Miss Perú: La Pre’ continúan denunciando irregularidades: “Nos molesta la injusticia”

Asimismo, expresó que pensaba continuar en el mundo del Miss Perú, que actualmente es dirigido por Jessica Newton, pero que con esto ya no tiene ganas de hacerlo.

“Ya no se si mañana o el año que viene vaya a concursar la hija de otro famoso y nos haga perder el tiempo”, enfatizó.

