TIENE PREFERENCIAS. Janet Barboza opinió este miércoles sobre el escándalo que se desató tras anunciarse a cuatro ganadoras del Miss Perú La Pre, entre las que destaca la hija de su expareja Nilver Huárac, Alondra Huárac.

“Ustedes saben que esta es una situación para mí que no es fácil. No voy a ser objetiva porque Alondrita es la hermana de mi hija Antonella. Yo conozco a Alondrita desde que nació, con mi hija se ven constantemente, se aman, se quieren, yo adoro a Alondra, entonces lo que yo diga de ella seguramente serán cosas buenas y va hacer que saque ventaja de las demás compañeras”, dijo la popular ‘rulitos’ en América Hoy.

En ese sentido, aseguró que prefiere no opinar puntualmente de las concursantes, aunque destacó que nunca le gustaron los concursos de belleza.

“Yo siempre lo he dicho, a mí no me gustan los concursos de belleza, no los consumo, no los veo, no es algo que me entretiene. Ahora, sí he sido jurado porque me han pagado, he ido a trabajar evidentemente y he chambeado pero sí me ha pasado que me han dicho ‘tiene que ganar fulanita’”, denunció Janet Barboza.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ ECHA A LOS CONCURSOS DE BELLEZA

Por su parte, Christian Domínguez corroboró lo dicho por su compañera y aseguró que cuando ha sido jurado, también le han pedido que vote por una concursante en específico. “Yo también he sido jurado y siempre te dicen, ‘mira, tiene que ser por acá', y eso incomoda. Ahora lo cierto es que si no hubiera sido por las tres niñas mencionadas, nadie sabía que el concurso existía”, acotó el cumbiambero.

