Keiko Fujimori no fue ajena a darle respaldo a su hija Kyara Villanella luego que jovencitas salieran a denuncias posibles preferencias en el Miss Perú La Pre. Como se recuerda, no solo la hija de la lideresa de Fuerza Popular fue coronada, sino también las hijas de Nilver Huárac y ‘Tomate’ Barraza.

Durante el evento de coronación por el certamen de belleza, Kyara Villanella fue entrevistada por diferentes medios y reveló que su madre Keiko Fujimori le brindó consejos ante la polémica desatada en el certamen.

“Estaba hablando con mi mamá sobre cómo los comentarios negativos pueden inmiscuir en mi salud mental y como me pueden hacer perder el control. Así que siento que sigo teniendo su apoyo porque ella sabe que hago lo que me hace feliz”, dijo a El Popular.

Según la hija mayor de Keiko y Mark Vito, ella no está dispuesta a entregar su corona por falsas acusaciones y reiteró que debe mantener la calma.

Keiko respalda a Kyara Villanella ante críticas por ‘preferencias’ en Miss Perú La Pre: ¿Qué le dijo?

“ Me dijo que tenga control de lo que diga porque puedo explotar en cualquier momento ... Me apena mucho todo lo que está pasando, pero no voy a renunciar ahora”, precisó.

KYARA VILLANELLA SE MUESTRA OPTIMISTA

Kyara Villanella recalcó que está agradecida por el apoyo que ha recibido de las personas más cercanas.

“Yo soy muy positiva porque siento que si tú no te lo crees, nadie te lo va a creer. Así que primero estaba emocionada, estaba muy feliz. Ahora sí… yo lo soñé. Sí estaba pensando que podía ganar. Siempre tuve mucho apoyo de mis amigos y de mi familia”, sostuvo.