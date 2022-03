El Miss Perú La Pre llegó a su recta final con el triunfo de Mía Loveday, Kyara Villanella, Gaela Barraza y Alondra Huarac, las tres últimas hijas de Keiko Fujimori, ‘Tomate’ Barraza y Nilver Huarac. Esta coincidencia ha despertado críticas en las mismas concursantes, es por esto que Marina Mora se pronunció al respecto.

La exMiss Perú explicó cómo es calificación en un certamen de belleza. Si bien es una casualidad, advirtió que las finalistas deberían haber cumplido con algunas cualidades.

“Es una mala coincidencia que hayan sido las hijas de los mediáticos o famosos (las ganadoras). En una final de un concurso se debe calificar la empatía, el carisma, el talento en la pasarela, la dicción, la expresión corporal, la fotogenia, la simetría de la candidata...”, dijo a ATV.

En esa línea, cuestionó que se haya dado un triunfo presuntamente por la fama que tienen sus padres. De no ser así, recomendó a los miembros de la organización a que muestren los resultados que las hicieron ganadoras.

“ Sería bueno que las personas que organizan este concurso salgan a enseñar las puntuaciones, que las hizo ganar o que las hizo pasar a la siguiente etapa porque en realidad las chicas mismas de este concurso se están quejando porque dicen que no asistían a los ensayos, que no respondían bien, que no hablaban bien”, precisó.

Marina Mora sobre supuesta preferencia en el Miss Perú La Pre: “Salgan a enseñar las puntuaciones”

MARINA MORA CUESTIONA AL MISS PERÚ LA PRE

En otro momento, Marina Mora resaltó que las modelos deben ser calificadas por igual y no por ser hija de algún famoso.

“No debería ser que soy hija de (famoso) el que me dé una puntuación mayor, eso es un poco lo que está en duda en este concurso ahorita y es lamentable por las mismas adolescentes que han ganado porque de repente se la ganaron en buena lead y están como malográndoles el momento”, agregó.