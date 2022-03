Kyara Villanella, Gaela Barraza, Alondra Huarac y Mía Loveday fueron las ganadoras del Miss Perú La Pre. Sin embargo, la popularidad cayó en las tres primeras modelos juveniles por ser hijas de Keiko Fujimori, Tomate Barraza y Nilver Huárac. Es por eso que los usuarios han resaltado a Mía por “brillar con luz propia”.

La final del certamen de belleza ha generado varias críticas debido a que las mismas exconcursantes salieron a reclamar presuntas irregularidades y preferencias. Una de ellas, de nombre Camila Hernández Macera compartió un video en su cuenta de Instagram denunciando este hecho.

“Todo estaba arreglado. Lamentablemente, nunca quise creerlo ni aceptar, pero así fue y no lo digo porque yo no haya pasado, creo que todas sabemos quienes pasaron sin mover un dedo por otros motivos ”, sentenció.

Esto ha inclinado a los usuarios a pensar que la victoria de Kyara Villanella, Gaela Barraza y Alondra Huarac estaba pactado por ser hijos de famosos y tienen más pantalla. Pero aquí te contamos quién es la cuarta finalista.

¿QUIÉN ES MÍA LOVEDAY?

Mía Loveday es una jovencita de 15 años, hija de padre peruano y madre peruano-francesa. Ella apostó por el modelaje puesto que se lleva por delante una gran responsabilidad y un trabajo arduo. “Durante los cursos me he dado cuenta que una modelo es más que una cara bonita”, dijo.

“Desde que soy pequeña me fascina el mundo del espectáculo. Mis actividades favoritas son la equitación, escuchar música, sacarles sonrisas a mis amigos y familiares. Me uní al casting del concurso porque me pareció una bonita actividad, nunca había imaginado que llegaría hasta aquí ”, cuenta a la página oficial del Miss Perú La Pre.

Mía Loveday ha demostrado todo lo que ha aprendido, siendo coronada el último viernes 11 de marzo como una de las reinas del Miss Perú La Pre.