LA DEFIENDE CON TODO. Tomate Barraza sacó cara por su hija Gaela luego de las críticas que viene recibiendo la organización del Miss Perú La Pre 2022, con Mónica Chacón y Jessica Newton a la cabeza, por coronar a la hija del cómico, a la hija de Keiko Fujimori y a la retoña de Nílver Huárac.

El músico estuvo este miércoles en ‘En Boca de Todos’ y fue consultado por Tula Rodríguez por si consideraba extraño que las hijas de los famosos hayan sido las ganadoras del famoso certamen de belleza.

“Yo me he preguntado lo mismo, es una gran coincidencia. Alondra Huarac, hija de un empresario muy exitoso, Kyara Villanella, hija de Keiko y su papá, que están metidos en la política, y Gaela Barraza, que es hija de Tomate Barraza... ahora, si le sumas el valor agregado de belleza que tienen las tres, si las tres son bellas, extrovertidas, las tres hablan bien, están bien educadas, bien formadas, entonces, de qué estamos hablando...”, indicó Carlos Barraza aclarando la situación.

Además, aseguró que su hija se preparó al menos dos meses antes del concurso y que en el pasado hizo un taller con Ricard Dulanto. “Esto no viene desde ahorita”, indicó.

TOMATE DEFIENDE A SU HIJA GAELA

Tomate Barraza se dirigió a los críticos de la coronación de Gaela y les mandó un contudente mensaje. “A mí díganme lo que quieran, estoy acostumbrado, no tengo problema... una raya más al tigre no me va hacer ni más ni menos, estoy bañado en aceite, yo apechugo por mí, pero con mi hija y con las otras chicas no se metan”, dijo.

Tomate Barraza aseguró que coronación de su hija y las hijas de Keiko Fujimori y Nílver Huarac en el Miss Perú La Pre es una 'gran coincidencia'.

