“Amor y Fuego” entrevistó a Lesly Reyna, exMiss Perú Eco y modelo del recordado programa “El último Pasajero”, que tuvo mucha acogida con la gente adolescente.

¿A qué se debió su presencia en el magazine de espectáculos? Lesly Reyna, exreina de Jessica Newton, contó que se había enamorado de alguien de su mismo género:

“Estoy dispuesta a compartir mi vida con alguien que es de mi mismo género y me siento feliz y estoy feliz y nunca me he sentido más cómoda con alguien”, dijo la exazafata del equipo Rojo de “El último pasajero”.

“Le dije que me quería casar con ella, que nos casáramos”, señaló, por su parte, Alec. De esta forma, la pareja confirmó que pronto contraerán nupcias y hasta quieren formar una familia, ya que el hermano de Alec será el donador para que conciban a un bebé.

A su vez revelaron todos los problemas de discriminación por su orientación sexual que han percibido durante su estadía en el Perú. “Si no compartes, ¿respeta, no? Creo que el respeto va de la mano, como nosotros respetamos, también pedimos que respeten”, señaló Lesly Reyna.

“Cuando lo conocí pues lo vi y sentí amor, y sentí amor y sentí algo que nunca había sentido por nadie, así tan rápido”, confesó Lesly Reyna.

La modelo terminó contando que su novia en realidad es un hombre transexual y realizó su transición en el último año: “Se vestía igual, era igualita, igualito, pero todavía no se había cambiado el género. La trataban de Natalie, su exnombre”, sentenció.

