Maquillador revela cuánto licor tomaron las Misses que fueron a la discoteca en Rioja | VIDEO

Más detalles de lo ocurrido. Garry Cullampe, exmaquillador del Miss Perú, habló para Reporte Semanal sobre la noche en que él, junto a la Miss Perú, Anyella Grados, Miss Teen, Camila Canicoba, y Miss Supranational, Yoko Chong, fueron a una discoteca en Rioja.

Tras este evento, fue que se grabó a Anyella Gradosen un terrible estado de ebriedad al punto de casi ahogarse en vómito tras haber tomado tanto. Según el maquillador, él es el responsable de todo lo ocurrido, pues fue quien propuso la idea de ir a una discoteca.

"Estaban a mi cuidado y si bajo mi cuidado pasan estas cosas, el culpable soy yo. Si no hubiese permitido que salgan, no hubiesen llegado al hotel a vomitar, no hubiesen armado todo lo que se armó, no hubiesen habido personas heridas, familias que siguen heridas, yo me siento muy culpable", declaró para Latina Garry Cullampe.

Pero eso no es todo. El maquillador dio varios detalles de todo lo ocurrido aquella noche. Según su testimonio, él junto a las tres modelos y un amigo, llegaron a la discoteca donde ocurrió todo aproximadamente a las 3 de la mañana. Además, detalló cuánto y qué tomaron las jovencitas.

"Llegamos a las 3 de la mañana. Pedimos unos shots de tequila. Se habrán tomado 2 o 3 rondas de tragos cada una. Se pidieron chilcanos y comenzamos a bailar y nos divertimos bastante", señaló.

En imágenes difundidas por Latina, se ve el día después de la salida a la discoteca. Las 5 misses se veían radiantes y sonrientes frente al público. Lo que sí llamó la atención fue que tanto Anyella Grados como Yoko Chong estuvieron en la parte baja del carro alegórico.

Misses en Rioja

