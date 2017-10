Peluchín critica respuesta sobre feminicidio de la electa Miss Perú 2018 y revela quién era su favorita [VIDEOS]

El domingo 29 de octubre se eligió a la Miss Perú 2018. 23 candidatas estaban en carrera para ser la sucesora de Prissila Howard. En una ceremonia realizada en el Teatro Municipal de Lima, el certamen buscó romper esquemas y tener como tema principal la conciencia contra la violencia de género.

Por ese motivo, las preguntas del jurado se dedicaban a ese tema. Cuando quedaron las tres finalistas, Magaly Medina les hizo la misma interrogante: "¿Qué ley impulsarían contra el feminicidio?" La respuesta fue decisiva para determinar a la ganadora.

Romina Lozano se impuso a Andrea Moberg, favorita del público en redes sociales. Por ese motivo, muchos usuarios lamentaron que la primera finalista no se lleve la banda del Miss Perú 2018. Uno de ellos es Rodrigo González.

Romina Lozano como Miss Perú 2018

El conductor de Amor Amor Amor criticó públicamente la respuesta de Romina Lozano. La joven de 20 año manifestó que ella propondría una base de datos con todos los nombres de violadores, agresores y hombres con antecedentes de manera pública. Además, impondría medidas de restricción más severas sin ningún beneficio penitenciario.

Andrea Moberg, en cambio, tuvo otra respuesta. Para la loretana, todos aquellos que violenten a la mujer deben recibir cadena perpetua. La joven manifestó que había que poner mano dura contra estos hombres para que de una vez, cese el abuso de género.

Respuestas de las finalistas del Miss Perú 2018

Al terminar la ceremonia de coronación, Peluchín no dudó en mostrar su desacuerdo con la elección del jurado. El conductor de 'Amor Amor Amor' utilizó sus redes sociales para compartir este mensaje.

"Hasta ahora no me entra “en mi base de datos” cómo no ganó Andrea Moberg -Miss Loreto- si de buenas respuestas se trataba. No me vuelvan a decir la palabra "empoderado" en algunas horas por favor", escribió Peluchín en Facebook.

Muchos de los seguidores del conductor le dieron la razón y señalaron que Andrea Moberg merecía ganar el Miss Perú 2018. Al quedar como primera finalista, la joven loretana representará a nuestro país en el Miss Grand International, certamen de belleza que ganó María José Lora la semana pasada.

