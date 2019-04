ExMiss Perú Romina Lozano revela que por influencia de Jessica Newton no la contratan como modelo | VIDEOS

Todo empezó con un vestido y ahora con una grave acusación. Romina Lozano, ex Miss Perú 2018 y Jessica Newton están enfrentadas y todo parece indicar que esto durará por mucho tiempo.

El pleito entre ellas nació durante el certamen de Miss Universo celebrado en Tailandia a fines del mes de noviembre del 2018. Y todo comenzó por un vestido de la diseñadora Maritza Mendoza. Según contó Jessica Newton en El Valor de la Verdad, Romina Lozano se negó a usar el vestido del desfile porque era muy destapado.

Para no causar una discusión en medio del concurso Miss Universo, Jessica Newton aceptó que Romina Lozano utilice el vestido de otro diseñador llamado Xavier Córdova para el desfile oficial.

Vestido rojo de Romina Lozano que nunca usó en el Miss Universo

Sin embargo, el tema de una pelea entre Jessica Newton y Romina Lozano ya había empezado a discutirse en las redes sociales. Por ese motivo, una vez que el concurso finalizó y la peruana no clasificó a la segunda ronda, es que empezaron los problemas.

En entrevista con Andrea Llosa en ATV+, Romina Lozano aseguró que el vestido que iba a usar originalmente llegó a Tailandia con el cierre malogrado y con varios diamantes salidos. Por eso, recurrió al de emergencia a otro diseñador.

Además, negó haber sido una 'engreída' y 'malagradecida' como fue tildada en El Valor de la Verdad y que, en su momento, agradeció a Jessica Newton por el apoyo que le brindó en el Miss Perú. Sin embargo, según su testimonio, la organizadora le había pedido que, para acallar los rumores en redes, le dedique un mensaje en Instagram, algo que Romina Lozano se negó.

Vestido que Romina Lozano usó en el Miss Universo

Pero lo más grave fue cuando, durante la entrevista, Andrea Llosa le preguntó directamente si es que creía que Jessica Newton era la responsable directa de que se le cierren las puertas para encontrar nuevos trabajos. Romina Lozano sí lo cree.

"Probablemente. Y probablemente por todo lo que se habla de mí en redes sociales. Es como si una marca quiere trabajar conmigo y escucha: 'esta chica no trabaja bien', 'es una engreída', 'tiene malos entendidos con su organización' ¿crees que otra organización externa al Miss Perú va a querer trabajar conmigo?", declaró Romina Lozano.

La exMiss Perú 2018 manifestó que como plataforma para tener más exposición, el certamen no la ha ayudado a conseguir crecer a nivel profesional. Romina Lozano considera que todo esto se debe a los malos comentarios que se hacen en su contra.

Romina Lozano sobre Jessica Newton

"Siento frustración. Antes sin ser conocida, sin tener una plataforma de la que yo pensé iba a tener más oportunidades, ahora no tenga nada. No puedo trabajar como antes, me encantaría seguir estudiando, pero no puedo. No encuentro explicación. Si esta plataforma te ayuda a crecer ¿dónde está ese crecimiento?", declaró la exMiss Perú.

Pero no todo quedó ahí. Romina Lozano aseguró que hay personas del medio que sí le han mencionado que directamente Jessica Newton ha tenido que ver en que no logre firmar contratos con marcas o editoriales. Aunque no reveló la fuente, cree ciegamente en su palabra.

"Sí, me lo han mencionado. No sé por qué, no voy a decir por qué (...) pero sí me lo dijeron. Estaba en dos eventos, en uno de ellos estaba un familiar de Jessica y le dijo que por favor no me saque en ninguna revista y luego esta persona me invita a una reunión y me dijo: 'Le va a doler'. Yo creo en lo que él me dijo porque lo conozco hace mucho tiempo", puntualizó Romina Lozano.