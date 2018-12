Miss Perú Romina Lozano comparte habitación con Ángela Ponce de España y le dedica este mensaje ante críticas | FOTOS

La Miss Perú Romina Lozano ya está en Tailandia, compitiendo por la corona del Miss Universo. La final del concurso se realizará el domingo 16 de diciembre y nuestra representante ya se encuentra conviviendo con las otras participantes.

Hace unos días, se supo que Romina Lozano comparte habitación con la candidata de España, Angela Ponce. La participación de la representante del país ibérico despertó una gran polémica por ser transexual.

Incluso, la Miss Colombia, Valeria Morales, se mostró en contra de su participación en el Miss Universo, al considerar que el certamen solo era para mujeres 'nacidas mujeres'. "Creo que para ella sería una desventaja, así que hay que respetarla, pero no compartirlo"

Angela Ponce no se amilanó ante las críticas y, aunque no respondió directamente, declaró que ella tiene todo el derecho de participar en el Miss Universo. "Yo no soy un hombre queriendo ser una mujer, nunca lo fui, soy una mujer con una característica diferente y creo que eso nos suma, nunca nos va a restar"

Ahora, Romina Lozano, también tiene un mensaje para Angela Ponce. La representante de Perú utilizó su Instagram para dedicarle unas palabras de tolerancia y respeto a su compañera de habitación, quien representa a millones de personas.

"Angela Ponce es alguien de coraje, de ejemplo, de que sin importar quién seas o donde vengas, puedes cumplir tus sueños, es digna de respeto y admiración. Todo está en aceptar a la gente tal y como es. No es sobre una sola persona. Es sobre millones de personas. No solo es por ella o por mí, es sobre todos nosotros. Aceptarnos tal cual somos", escribió Romina Lozano en Instagram.

L a Miss Perú recibió comentarios bastante irrespetuosos tras escribir este mensaje, pero Romina Lozano supo cómo responder. Sus seguidores le brindaron su respaldo y esperan que la representante blanquirroja gane la corona del Miss Universo.