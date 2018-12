Una indiscreción. Andrés Hurtado soltó una fuerte revelación en su programa 'Porque es Sábado con Andrés' sobre Romina Lozano, actual Miss Perú. La modelo se encuentra en Estados Unidos tras su participación en el Miss Universo.

Durante su espacio por Panamericana Televisión, Andrés Hurtado hizo una infidencia sobre una conversación privada que había mantenido con la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, y la diseñadora de modas, Maritza Mendoza.

Según indicó el conductor, las dos le habían contado fuera de cámaras y de manera íntima que Romina Lozano, actual Miss Perú, no habría querido usar los diseños de Maritza Mendoza en Tailandia, cuando competía por el Miss Universo.

"Tarde o temprano se va a saber. La representante del Perú, imagínense, esa señorita, que realmente no sé qué tiene en el cerebro, decidió no usar ningún traje que sea del Perú en Tailandia ¿se imaginan? Así que me imagino que esto va a sacar chispas en todo el país" , declaró Andrés Hurtado.

Chibolín hace revelación sobre Romina Lozano

Ante esta situación, una avalancha de críticas recayeron no solo ante el conductor de TV, sino también contra Jessica Newton y Romina Lozano, Andrés Hurtado tuvo que hacer una declaración para retractarse por todas sus palabras.

"Pido públicamente mil disculpas a nuestra soberana reina Romina Lozano por mis comentarios y opiniones vertidas durante la emisión de ayer de Porque Hoy es Sábado con Andrés y a las personas que se hayan sentido ofendidas por mis palabras. Me dio mucha pena que no se ponga el mejor diseño de nuestra Maritza Mendoza Studio. También pido las disculpas públicas del caso a la señora Jessica Newton - Jessica Newton, presidenta de la organización del MISS PERÚ", escribió en Facebook Andrés Hurtado.

Ante toda esta situación, Jessica Newton tuvo que hacer un alto a sus vacaciones en el exterior para pronunciarse por las declaraciones del conductor. Según la organizadora del certamen, todo tema que tenga que resolver con Romina Lozano, lo hará en el ámbito de lo privado.

"Lo que conversamos hoy nosotros en privado lo guardo para mí y como te comenté, de todas las reacciones posibles frente a las distintas injurias y mentiras que he leído o me han comentado, esta vez, el silencio resulta sin duda la mejor respuesta. Cualquier tema que tenga alguna vez que aclarar con mis reinas lo manejaré en privado como siempre lo he hecho, como lo haría con mis propias hijas, con cariño y respeto", declaró Jessica Newton en Instagram.