La modelo Shenaaz September aseguró que no está molesta con Jéssica Newton por retirarla del certamen ‘Miss Perú La Pre’, sino por expresarse mal de ella por las fotografías que se hizo en lencería.

Recordemos que Jessica anunció el retiro de la joven de 18 años porque ‘posó con un brassier donde mostraba el pezón y un calzón que tenía un hueco en la parte de atrás’. Además, dijo que las jóvenes ‘tienen que aprender a quererse y respetarse y ser ellas las primeras que defiendan su imagen y cuerpo’.

“Mis fotos (en lencería) estaban desde antes de participar en el concurso y cuando la señora Mónica Chacón se contacta conmigo me dijo que tenía que archivar ciertas fotos y lo hice. A mí no me molesta que me hayan retirado, entiendo las reglas, lo que me molesta es la manera en que la señora Jessica se refirió a mí, está mal”, sostuvo Shenaaz en el programa ‘Amor y fuego’.

Luego, acotó que se sintió denigrada.

“Me ha denigrado prácticamente, refirió que yo no me valoraba como mujer por las fotos y para mí ese pensamiento está mal. Las fotos no son explícitas, solo se insinúa”, agregó la joven modelo.