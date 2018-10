Miss Perú: El testimonio de Miss Piura, coronada Reina Rosa, que lucha contra el cáncer de mama 

En Miss Perú 2018, las candidatas impactaron durante su presentación donde dieron un mensaje sobre la lucha contra el cáncer de mama cuando se despojaron de las pelucas y dejaron al descubierto su cabeza rapada.



Una de las participantes que sufre el cáncer de mama es Raisa Balcazar, Miss Piura, que decidió dejar la competencia para librar la batalla más difícil de su vida.

Raisa Balcazar fue elegida Reina Rosa en el Miss Perú por ser sobreviviente del cáncer, aunque aún sigue luchando con esta batalla (y sabemos que la va a ganar).



"Jessica (Newton), gracias, primero quiero agradecer a Dios por darme la fuerza y valentía, les quiero comentar que yo estoy enfrentando la lucha contra el cáncer desde los 12 años y después de 14 años este agresor me visitó nuevamente el año pasado con un cáncer de mama, pero no me detuve porque desde pequeña tuve la madurez para enfrentar todo esto", dijo la Miss Piura.



Luego, Miss Piura agradeció a sus padres que se encuentran en la ciudad del norte e informó que está terminando su tratamiento de radioterapia.



"Desde pequeña soñé con ser una Miss, pero el cáncer estaba allí. Yo no le di tregua, así que seguí luchando como lo estoy haciendo ahora. Voy a seguir luchando por mis sueños", dijo la Miss Piura en el certamen.

La Miss Piura, coronada Miss Rosa en el Miss Perú finalizó su participación pidiendo a todas las mujeres que se hagan un chequeo de cáncer de mama.