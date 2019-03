Le quitan la corona de Miss Trujillo a Claudia Meza, quien estuvo en fiesta en Asia, y ella se entera por TV | VIDEO

Una gran sorpresa. Claudia Meza, la joven de 18 años que denunció haber sido drogada e intentaron abusar de ella en la fiesta de Asia donde estuvo Nicola Porcella, Paula Ávila y Alexandra Méndez 'La Chama', entre otros, ya no es más la Miss Perú Trujillo.

Durante un enlace del programa 'Válgame Dios', el corresponsal informó que se enteraron que Claudia Meza no representa más a la ciudad de Trujillo, sorprendiendo a todos. Por eso, durante el espacio conducido por Magaly Medina, la jovencita se presentó para mostrar su sorpresa, pues ella también se enteró por TV.

Según su testimonio, ninguna persona de la organización le notificó su destitución del cargo. Incluso, mostró los últimos chats conversando con Alberto Picón, representante del Miss Perú Trujillo, y supuestamente él no le dijo nada sobre su corona.

Conversación de Claudia Meza con director regional del Miss Trujillo Conversación de Claudia Meza con director regional del Miss Trujillo

"Yo me he enterado al igual que todos por la TV, no estaba enterada de que me habían destituido. A mí no me informaron por ningún medio ninguno de mis directores regionales. Absolutamente nada. Yo tuve una conversación con uno de ellos y me dijeron que aún tenía el título como Miss Trujillo.

En las conversaciones que datan a fines de febrero, Claudia Meza le pregunta a su representante en el norte por un evento al que no fue convocada, pero el resto de sus compañeras sí. Ahí, Alberto Picón le asegura que sigue siendo Miss Trujillo.