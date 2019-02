Miss Trujillo: 'Siento que Nicola Porcella me llevó para su amigo'

La ex-Miss Trujillo, Claudia Meza, reveló que se sintió ‘usada’ por Nicola Porcella, pues durante la fiesta en Asia él le dijo a Faruk Guillén que ‘ella le iba a gustar’.



“Durante la fiesta, Faruk me estaba asediando, enamorando, diciéndome que yo le parecía bonita y que le había comentado a Nicola lo mucho que le gustaba. En ese momento, Nicola se acercó y dijo: ‘Ya ves, te dije que te iba a gustar...’ y yo me sentí mal, como si fuera un objeto... siento que me llevó para su amigo”, dijo Claudia en el programa ‘Magaly TV, la firme’.

Además, espera que Porcella solo diga la verdad sobre lo que pasó esa noche, para hallar a los responsables de haberla drogado junto a Poly Ávila y otras chicas.



“Lo único que busco es justicia, saber toda la verdad para que los responsables sean juzgados”, añadió.

SE LIMPIA



En tanto, el ‘guerrero’ Joako Fábrega indicó en sus redes sociales que fue un invitado en dicha reunión.



“Simplemente era un invitado a una reunión donde hubo gente malintencionada”, detalló.

Nicola Porcella se presentó anoche en ‘El Valor de la verdad’, bajo la conducción de Beto Ortiz.



Se supo que grabó ayer a la 1 de la tarde, y aunque no pudo estar con su abogado Humberto Abanto (el mismo de Jaime Yoshiyama y Abencia Meza), por encontrarse en Estados Unidos, lo mantuvo al tanto de todo para dar las respuestas durante el programa.

Luego abandonó Latina al promediar las 4:37 de la tarde, casi cinco horas después de presentarse en el canal.