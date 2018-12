Miss Universo 2018, Catriona Gray, y la vez que cantó ' Set Fire to the rain' de Adele | VIDEO | FOTOS

Catriona Gray, la nueva Miss Universo 2018 , tiene un talento que pocos conocen y que recién se está dando a conocer tras ser coronada como la más bella del planeta. La representante de Filipinas es una apasionada cantante y así lo ha demostrado en el Miss Mundo 2016 donde también participó y cautivó a todos cantando 'Believe'.



Ahora en YouTube pudimos encontrar un video en el que Catriona Gray interpretando una de las canciones más reconocidas de la famosa cantante inglesa Adele. La filipina, de origen australiano, nos deleita con su voz al cantar casi a la perfección 'Set Fire to the rain'.

De acuerdo a la biografía de Catriona Gray, ella era una antigua estudiante de Trinity Anglican School en Cairns (Queensland-Auatralia) y más tarde obtuvo su Certificado de Maestría en Music Theory de Berklee College of Music en Boston, Massachusetts. Además, la nueva Miss Universo 2018 fue la cantante principal de la banda de jazz de su escuela, y también protagonizó las producciones locales de Miss Saigon.

Catriona Gray ha indicado que una de sus grandes pasiones es el canto, pero el modelaje es su forma de vida, pues aún no encontraba la oportunidad de mostrarle al mundo su talento.



Este video de YouTube data del 2012. Catriona Gray publicó otros covers como: Breaking the Law Cover, de Emeli Sande; Stay de Rihanna; Promise this de Cheryl Cole; Every teardrop is a waterfall de Coldplay.

Mira el video: 'Set Fire to the rain' de Adele

Breaking the Law Cover, de Emeli Sande

Stay de Rihanna

Promise this de Cheryl Cole

Every teardrop is a waterfall de Coldplay.