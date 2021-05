La presentación de Janick Maceta en el Miss Universo 2021 dejó hinchados de patriotismo a los peruanos. La ingeniera de sonido quedó como segunda finalista en el certamen de belleza más conocido del mundo, y uno de los detalles que llamó más la atención fue el traje típico que lució, diseño de Beto Pinedo.

El joven, natural de Moyombamba, en la región San Martín, es sordomudo y empezó su carrera cuando solo tenía 17 años. “Yo he desarrollado bastantes trajes, he vestido a bastantes mises, he hecho la sirena, la garza y muchos trajes más”, contó en entrevista con América Espectáculos.

Asimismo, aseguró que tener una discapacidad no es impedimento para avanzar en la vida. “Todos somos iguales, no tener vergüenza, hacer lo que nos gusta y trabajar para salir adelante”, indicó.

FELIZ POR JANICK

Beto Pinedo afirmó sentirse contento y emocionado por la reacción de las personas que vieron en traje típico a Janick Maceta y por el desenvolvimiento de la peruana en el escenario. “Estoy muy feliz con los resultados”, aseguró.

Asimismo, contó que presentó tres diseños y junto con la organización del Miss Perú llegaron a un acuerdo y decidieron por el traje inspirado en el ave de la parihuana. “Realmente a mí me encantó la idea y yo todo trabajo que hago lo realizo con mucho amor”, agregó.

Por otro lado, reveló que Janick Maceta viajó hasta Tarapoto para reunirse con él y ver todos los detalles del proceso. “Yo soñaba con que iba ganar pero por algo pasan las cosas”, lamentó.