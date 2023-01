¿CÓMOOOO? Alessia Rovegno buscará este 14 de enero la corona del Miss Universo; sin embargo, la Miss Perú no la tendría nada fácil, ya que pese a que su belleza es destacada por algunos expertos, otros como Osmel Sousa, reconocido missólogo, la han excluido de la lista de las favoritas.

A pesar que, en un inicio, Osmel Sousa sí la mencionó a Rovegno: “Me gusta Colombia y Chile y Perú”, después remarcó cuáles son las representantes que tienen la mayor posibilidad de alzarse con la corona.

“Ya yo lo dije, las que más me impactaron a mí: primero la guatemalteca porque es el tipo mujerón que a mí me gustan siempre para los concursos; la cara más bella, por supuesto, la colombiana; y la chilena, la personalidad que me recordaba a Cecilia Bolocco (exMiss Universo)”, dijo.

¿Qué dijo Alessia Rovegno sobre sus contrincantes en el Miss Universo?

Antes de irse a Estados Unidos, Alessia Rovegno fue consulta sobre las candidatas que considera como sus mayores rivales; no obstante, la modelo indicó que solo se ha enfocado en ella.

Alessia Rovegno partió a Estados Unidos para participar del Miss Universo 2022.

“Para ser sincera no me he estado comparando con otras candidatas, me he enfocado en mi en mis debilidades, en lo que quiero trabajar”, expresó.

