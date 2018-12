Miss Universo 2018: Ángela Ponce reveló cómo le fue en la entrevista personal con el jurado | VIDEO

Ángela Ponce , la representante española en el Miss Universo 2018 , reveló cómo le fue en la entrevista personal con el jurado calificador, prueba que tuvo que pasar al igual que la Miss Perú, Romina Lozano, y todas las candidatas del certamen.

A través de una serie de videos que publicó en su Instagram Stories, Ángela Ponce se mostró confiada tras la cita con los encargados de evaluar a las participantes en el Miss Universo 2018 y definir si pasan a la siguiente ronda.

"¡Hola! Bueno hoy por fin he hecho la entrevista con el jurado y me ha ido muy, muy, muy, muy bien. Yo he salido muy contenta, les he dicho todo lo que tenía que decir. He sido yo, el momento me permitió no ponerme nerviosa, lo he controlado bastante", manifestó inicialmente Ángela Ponce.

"Ha sido como una entrevista mas y eso me da mucha tranquilidad porque sé que he sido yo y he tenido la sensación de que ellos se quedaron con ganas -me lo han dicho- de conocerme más un poquito más y poder charlas más conmigo y eso es bastante positivo", agregó.

La edición número 67 del Miss Universo se realizará este domingo 16 de noviembre en la ciudad tailandesa de Bangkok. En el certamen competirán por la corona las candidatas de 94 países. Steve Harvey volverá a ser el anfitrión de la ceremonia de este año.