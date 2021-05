Janick Maceta del Castillo es nuestra actual Miss Perú Universo y hoy domingo 16 de mayo buscará ser elegida como la nueva sucesora de Zozibini Tunzi, la última Miss Universo 2021 que ganó antes de la pandemia del COVID-19. La gala de coronación se llevará a cabo en el Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida, donde la peruana se lucirá en todo su esplendor.

¿Quién es Janick Maceta?

Nació en Lima el 9 de marzo de 1994. Es Ingeniera de sonido, productora musical, modelo y es la actual Miss Perú Universo. Como activista social tiene una fundación llamada ‘ Little heroes Perú ’ a favor de los niños que son o han sido víctimas de violencia sexual. Además, ha pedido al Congreso implementar un proyecto de ley para la aplicación automática de la cámara Gessel para niños abusados sexualmente.

Janick es también cofundador del Record Label Top of New York, empresa que se encarga de digitalizar y producir el contenido musical de los jóvenes talentos para que tengan material con el que abrirse camino en la industria musical.

La modelo, de raíces trujillanas y chanchamayinas, contó que su proceso de preparación antes, durante y después del Miss Perú ha sido muy duro, ya que el certamen de belleza se dio en pleno inicio de la pandemia. “Me encontraba en Nueva York, el epicentro de la pandemia, cuando empezó el concurso. Se mezcló bastante con la cuarentena. Había mucho estrés alrededor. No tenía todo lo que necesitaba para competir, como alguien que me grabe y tomara las fotos. Sin embargo, aprendí nuevas cosas, a grabar, editar y hacerlo todo sola”.

Janick Maceta, Miss Perú 2020, es una de las favoritas al Miss Universo

Sobre las críticas a los concursos de belleza y su aporte a la sociedad, Janick Maceta recalcó que “un certamen de belleza te ayuda a crecer humanamente y ser escuchada por más personas”.

“La labor de una reina de belleza va más allá de verse (físicamente) bien o vestirse bonito. Significa que nosotras somos las líderes de nuestro país. Todo lo que nosotras hagamos y digamos tiene que ser previamente pensado para generar un impacto positivo. No solo se busca a la ‘mujer perfecta’, sino también, una mujer que inspire a otras personas con su mensaje”, dijo en una entrevista a La República.

Primeros concursos de belleza

El primer concurso al que acudió fue en el 2016, y participó de pura curiosidad, ya que no sabía nada de certámenes de belleza. En esta primera experiencia alcanzó el top 10. Luego se le presentó la oportunidad a nivel internacional y es ahí donde su vida cambió.

Janick no cree en los estereotipos y resalta que fue su familia la que nunca trató de encasillarla en una sola imagen o de limitarle su exploración. Creció, según dice, con la libertada que le ayudó a ser auténtica, real y honesta.

ONG LITTLE HEROES PERU

La Miss Perú Universo 2020 además de su labor como reina de belleza ha fundado una ONG que tiene la finalidad de ayudar a los niños que tratará de ayudar y dar apoyo legal a niños que han sido abusados sexualmente, así como a sus familias, pero antes busca el apoyo de las autoridades para que ayuden a implementar el proyecto de ley 30920 para el uso de las Cámaras Gesell en el Perú.

“Las cifras no han bajado, ni siquiera en la cuarentena. Y se necesita contar con las herramientas necesarias para sobrellevar ese trauma. Hay muchas entidades que ayudan, pero creo que no existe un canal directo para los niños víctimas del abuso sexual. (...) Existen muchas cámaras, en las distintas regiones, que no funcionan o no tienen el personal. A veces solo hay dos para una región tan grande”, sostuvo.

ESTO ES GUERRA

En 2018 tuvo un paso fugaz por el reality Esto es Guerra, pero se retiró para seguir preparándose como Miss y ese mismo año participó en el Miss Tourism World 2018, donde quedó virreina.

MAS FOTOS DE JANICK

