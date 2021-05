La organizadora del certamen Miss Perú, Jessica Newton se mostró orgullosa de la participación de nuestra representante, Janick Maceta durante la competencia de traje típico en el Miss Universo, donde lució un vestido inspirado en las parihuanas como homenaje a los 200 años de la libertad del Perú de la colonia española.

Newton quedó conmovida al verla y no desaprovechó la oportunidad para publicar en su cuenta de Instagram lo bien que lo hizo Janick en la pasarela y el buen trabajo del diseñador Beto Pinedo.

“Sencillamente espectacular @janickmaceta, gracias por este hermoso homenaje @betopinedooficial a la parihuana, ave que inspiró al libertador San Martín para crear nuestra primera bandera peruana”, escribió Jessica Newton en su red social.

De inmediato, Janick Maceta agradeció el gesto de la empresaria de la belleza. “Loveee you!!!!! Gracias por estar presente en cada paso que doy 🥺❤️ ya te quiero abrazar de nuevo jeje”.

TROME | Miss Universo: la impresionante presentación en traje típico de la peruana Janick Maceta

Tras la participación, Jessica Newton no dejó de comentar lo orgullosa que se sintió de ser peruana y la responsabilidad que eso conlleva fuera del país.

“Ser peruano es más que una suerte, es un privilegio, pero también una gran responsabilidad por eso hay que llevar nuestra bandera siempre en el corazón con respeto, amor y compromiso 🇵🇪, ¡pero sobre todo con orgullo! @janickmaceta”, señaló.

¿Cómo votar por Janick Maceta?

Este domingo 16 de mayo se llevará a cabo la competencia donde se definirá quién será la nueva Miss Universo 2021. Dentro de las decenas de candidatas está nuestra compatriota Janick Maceta y tu voto apoyará a su candidatura.

Lo que debes hacer es descarga la app Miss Universe Official en este LINK. Luego entrar en Delegates. Buscar la opción Miss Universe Perú y hacer clic en la pestaña “Vote for Perú now”. ¡Apoyemos a Janick Maceta!