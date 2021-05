Janick Maceta se presentó en Magaly Tv La Firme este lunes y fue consultada por la ‘Urraca’ por la respuesta que dio en la final del Miss Universo 2021, cuando le consultaron sobre las mujeres que sufren violencia sexual y doméstica.

En la gala del domingo, la Miss Perú les mandó un mensaje a las víctimas de violencia machista, dando a entender que también había sufrido ese tipo de abuso. “Yo les diría que admiro su fortaleza. Son sobrevivientes y que yo también he estado en su lugar. Soy heroína de mi propia historia. Esa es la razón por la que le digo a las niñas pequeñas que han sido víctimas (de abuso sexual), que son sobrevivientes, son heroínas. Ellas tienen el poder. Nunca permitas que nunca nadie silencie tu voz”, indicó.

Magaly Medina le consultó sobre qué quiso decir con la frase ‘soy heroína de mi propia historia’, pero Janick Maceta evitó dar detalles de su supuesto problema personal.

“Cuando di ese mensaje fue un momento muy difícil porque es difícil ponerse en una situación de vulnerabilidad delante de tantos ojos, delante del mundo entero, pero yo estaba hablando no por mí, sino por ayudar. Yo he trabajado en un albergue, en instituciones, sabía que ese momento no era para pensar solamente en una historia, sino de que empiecen a hablar porque son víctimas de impunidad”, respondió.

En ese sentido, lamentó que en el Perú exista tanta impunidad y que no crean en la versión de las mujeres agredidas. “Han pasado muchos años donde no se les cree a las personas que han sufrido violencia y no puede seguir pasando”, agregó.