LE DA CON PALO. Magaly Medina se manifestó en contra de la elección de Alessia Rovegno como Miss Perú y tras quedar fuera del top 5 la conductora remarcó su posición sobre la representante peruana en el Miss Universo.

LEE TAMBIÉN: Alessia Rovegno fue sorprendida así por Hugo García tras ser eliminada del Miss Universo

“Lo dije, no tenía actitud ni carisma y menos vocabulario. Quedo fuera de las 5. Janick Maceta fue más”, expresó a través de su cuenta de Instagram.

La popular ‘urraca’ compartió su opinión con un video de TikTok en el que se le ve comiendo fruta mientras observa la participación de Alessia Rovegno.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Alessia Rovegno?

La conductora de Magaly TV: La Firme lanzó en más de una ocasión cuestionamientos a Alessia Rovegno.

“A mí no me asombra, yo sigo pensando que Alessia Rovegno tiene una belleza común en lo que respecta a certámenes de belleza, podrá parecerle a mucha gente linda, encantadora, preciosa, pero es muy normal, no hay nada de ella que diga: ‘Wow, esto es un tipo de belleza diferente, exótico, que sí puede llegar a (coronarse como Miss Universo”, dijo en agosto del año pasado.

TE PUEDE INTERESAR

Amanda Dudamel de Venezuela no pudo ganar el Miss Universo 2022 transmitido por Telemundo

¡Él también factura! Piqué llegó a la Kings League...en un Twingo

R’Bonney Gabriel se coronó Miss Universo 2022 y así se vio el certamen desde México via TV Azteca Uno