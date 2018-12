Miss Universo: Así lucía Valeria Morales, Miss Colombia, cuando era niña | FOTOS

Valeria Morales es la polémica representante de Colombia en el Miss Universo 2018 y una foto de ella cuando era niña demuestra que su belleza y ternura son atributos que mantiene desde pequeña. La candidata a la corona de la mujer más bella fue publicada en Instagram e inmediatamente captó la atención de sus seguidores y usuarios de esta red social

La instantánea, que se acaba de dar a conocer, fue publicada por su hermana hace algunos meses y en ella aparece Valeria Morales cuando tenía aproximadamente unos diez años.

“Tbt ...my sister and me 👭💜💖💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜”, es el mensaje que acompaña la imagen en la que Valeria Morales aparece cargando a Violeta Gasca, su hermana.



En otra imagen, también publicada por Violeta Gasca, se puede ver a una adolescente Valeria Morales, cuya belleza, que definitivamente no se puede poner en tela de juicio, la llevó a hacerse de la corona del Miss Colombia 2018.



“Hermanita estoy demasiado orgullosa de ti eres una gran hermana y estoy segura que tambien vas a ser una gran i#missvalle #teamohermanita @valeriamoralesd ❤️🌸⭐️”, escribió la hermana de Valeria Morales junto a la foto.



Sin embargo, Valeria Morales es recordada por mostrar su desacuerdo frente a la participación de la española Ángela Ponce , la primera mujer trans que estará en el Miss Universo 2018.

"Creo que el reinado de belleza como el Miss Universo es para mujeres que nacieron mujeres y para ella también sería una desventaja. Entonces por eso hay que respetarla, pero no compartirla", declaró Valeria Morales.

Tras sus lamentables declaraciones, por las que fue duramente criticada, Valeria Morales se pronunció luego diciendo: "Si Miss Universo la recibe (a Ángela Ponce), la aceptaré con todo el cariño y respeto que se merece".

Valeria Morales le puso fin a la polémica con Ángela Ponce luego de tomarse una foto con ella durante una cena en Tailanda en la que ambas participaron y que fue parte de los eventos previos del Miss Universo.



DATOS

- La final del Miss Universo 2018 se llevará a cabo en el IMPACT Arena, Muang Thong Thani de Bangkok, en Tailandia, el lunes 17 de diciembre, pero debido a la diferencia horaria, este concurso será visto en nuestro país la noche del 16 de diciembre.

- El panel de jueces que evaluará a las 94 candidatas que compiten por la corona del Miss Universo 2018 estará compuesto únicamente por mujeres, quienes se encargarán de elegir a la sucesora de la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters.