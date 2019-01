Miss Venezuela: Así lucía Sthefany Gutiérrez antes del Miss Universo 2018, según su cirujano en Instagram

Sthefany Gutierrez, Miss Venezuela 2017, quedó como segunda finalista del Miss Universo 2018 llamando la atención, sin embargo, en una publicación en Instagram mostraron a la belleza llanera sin retoques estéticos.

En su cuenta de Instagram, el doctor que le realizó las cirugías estéticas a Sthefany Gutiérrez publicó algunas fotografías donde se observa el antes y después de la reina de belleza.



"No es una nariz, no es un tamaño... es una belleza integral que no necesariamente viene ya puesta a punta, precisamente el reto es sacarle su mejor potencial, contando siempre con un equipo de trabajo a la par con su forma de pensar, un enfoque multidisciplinario de belleza", escribió el cirujano en su cuenta de Instagram sobre la Miss Venezuela 2017.



"En la foto Sthefany Gutiérrez, un verdadero diamante que supo en quien confiar para sacar su mejor brillo", agregó el médico en su cuenta de Instagram, etiquetando a la Miss Venezuela 2017.



Sthefany Gutiérrez tiene 19 años y es estudiante de Derecho, convirtiéndose en una de las favoritas del Miss Universo 2018 al lograr ser finalista.