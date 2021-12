El cantante Moisés Vega contó que cumplió uno de sus sueños y abrió su barbería en Tarapoto, donde está radicando. Además, está full chamba con su orquesta ‘La del Rico Vacilón’.

“Ya abrí mi barbería en Tarapoto, era un emprendimiento que quería realizar hace mucho tiempo y se hizo realidad”, contó.

También sigues con tu orquesta.

Sí con ‘La del Rico Vacilón’ estamos chambeando a full, ya se vienen muchas sorpresas, nuevas canciones, videos. Estamos contentos porque nos estamos reactivando.

Muchas artistas comentan que hay empresarios que no quieren contratar a las orquestas, solo a los cantantes, ¿a ti también te ha pasado?

Bueno acá en Tarapoto me contratan con toda la orquesta y tenemos muchas presentaciones. No me puedo quejar.

¿Y cómo te va en el amor?

Geacias a Dios, en el amor y la chamba me va muy bien.

Cantante Moisés Vega tendrá su ‘rico vacilón’

El cantante de cumbia Moisés Vega comentó que se mudó a la ciudad de Tarapoto donde seguirá su carrera con la orquesta ‘La del Rico Vacilón’, y empezará a grabar nuevos temas. De esta manera, regresa a la ciudad que lo vio crecer musicalmente y enfatiza que es todo un reto en su carrera musical.

“Me encuentro en Tarapoto desde hace unos días porque me acabo de integrar a la orquesta ‘La del Rico Vacilón’. En esta ciudad empecé mi carrera hace muchos años y ahora vuelvo con muchas ganas de seguir creciendo como artista”, señaló el cumbiambero, quien ya empezó a realizar algunos shows musicales.

Entonces, decidiste quedarte a vivir en Tarapoto...

Bueno, ahora la selva va a ser mi centro de operaciones, pero estaré viajando constantemente a Lima para ver a la familia. Además, Tarapoto es una linda ciudad y todo se está reactivando, pero cumpliendo los protocolos que exige el gobierno y para mantener la salud, es lo más importante.

Estuviste unos meses en Estados Unidos, ¿cómo te fue por allá?

Sí, estuve alrededor de tres meses en Miami con mi familia, pues ahí vive mi mamá y mis hermanas, pude vacunarme con la dos dosis y realizar algunos shows.

Con la orquesta ‘La del Rico Vacilón’ sigues firme a la cumbia...

La cumbia es parte de mi vida, me siento como pez en el agua pero puedo interpretar otros géneros, como la salsa. Gracias a Dios los conciertos se han reactivado y estamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad que nos establecen las autoridades y hay que seguir cumpliéndolos para evitar que llegue la tercera ola al país, pues todos necesitamos trabajar.