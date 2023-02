El cantante Moisés Vega abrirá su restaurante y demostrará su talento para la cocina. “La cocina también es una de mis pasiones y en unas semanas voy a abrir mi restaurante, ahí me van a ver cocinando nuestra comida criolla”, contó.

“El cebiche y el ají de gallina son espectaculares. Es más, he conquistado por el estómago y con la música, es una combinación perfecta”, señaló el cantante quien sigue con su carrera como solista y anuncia que lanzará varios temas inéditos.

MOISÉS VEGA SE PUSO A DIETA

En setiembre del año pasado, el cantante Moisés Vega contó que se puso en las manos del doctor César Olaya, en ‘El reto de la balanza’, ya que ha llegado a pesar 84 kilos de peso y dice que está siguiendo una estricta dieta para llegar a su peso ideal.

“Ahora soy parte de ‘El reto de la balanza’ con el doctor Olaya, y ya he bajado 5 kilos, pero me falta para lograr mi peso ideal”, comentó. Descartó someterse a una operación bariátrica, pero el sobrepeso no le gusta:“Siento que tengo de 10 a 15 kilos de sobrepeso, porque me fatigo muy rápido y me duelen las rodillas”.

“Sí, el doctor me ha dado una dieta y hay que cuidar la alimentación porque cuando yo termino mis shows, por el desgaste físico, tengo hambre y en la madrugada no encuentras un lugar ideal para comer algo sano y terminas comiendo un sanguchón”, agregó.