El cantante Moisés Vega comentó que se encuentra soltero y pasará el ‘Día de San Valentín’ con su hija, con quien está viviendo en Tarapoto. Además, señaló que sigue como vocalista de la orquesta ‘La del rico vacilón’ y espera venir a Lima para ofrecer una serie de conciertos.

“Ya tengo seis meses viviendo en Tarapoto por mi trabajo con la orquesta ‘La del rico vacilón’ y ahora me está acompañando mi hija, quien tiene 8 años, pues está de vacaciones en el colegio. Estamos los dos muy felices y pasaremos juntos el ‘Día de San Valentín’, pues estoy solterito. Saldremos a almorzar y seguir compartiendo buenos momentos”, dijo Moisés Vega.

Además, comentó que en unas semanas llegará a Lima con la orquesta. “Espero ir con la orquesta a Lima para empezar a realizar los shows, pues poco a poco se están reactivando los conciertos. Ahorita nos encontramos por empezar a grabar nuevos temas para salir con todo en este 2022″, dijo el cantante de cumbia.

¿Te has acostumbrado bien a vivir en la selva?

Hace muchos años, cuando tenía 18, ya estuve viviendo en Tarapoto por alrededor de unos cuatro años, cuando estuve en la orquesta Papillón, así que estoy acostumbrado al clima, la comida y su linda gente. Esta vez no ha sido la excepción, además, que estoy maduro y mucho más tranquilo.

¿Ya no sales de juerga?

Solo voy a los locales cuando me toca ir a cantar, estamos siempre de una provincia a otra en toda la selva, y hay que aprovechar bien el tiempo para descansar. Además, ahora tengo a mi hija, así que ella es la prioridad.

ABRIÓ SU BARBERÍA

Hace unos días, el cantante Moisés Vega contó que cumplió uno de sus sueños y abrió su barbería en Tarapoto, donde está radicando desde hace unos meses. Además, está full chamba con su orquesta ‘La del Rico Vacilón’.

“Ya abrí mi barbería en Tarapoto, era un emprendimiento que quería realizar hace mucho tiempo y se hizo realidad”, contó.

También sigues con tu orquesta.

Sí con ‘La del Rico Vacilón’ estamos chambeando a full, ya se vienen muchas sorpresas, nuevas canciones, videos. Estamos contentos porque nos estamos reactivando.

Muchas artistas comentan que hay empresarios que no quieren contratar a las orquestas, solo a los cantantes, ¿a ti también te ha pasado?

Bueno acá en Tarapoto me contratan con toda la orquesta y tenemos muchas presentaciones. No me puedo quejar.