El cantante de cumbia Moisés Vega comentó que después de algunos años volverá a grabar con ‘Los Hermanos Yaipén’ y que en julio realizará un show virtual para celebrar su 19 aniversario en la música con diversos cantantes invitados. Asimismo, cuenta que ya recibió las dos dosis de la vacuna para protegerse contra el coronavirus en Miami.

“Aún me encuentro en Miami, pero en unos días regreso a Lima para ultimar los detalles del show que voy a realizar para celebrar mi 19 aniversario en la música. En esta oportunidad me van a acompañar algunos amigos y será virtual porque aún los aforos son reducidos”, dijo Moisés Vega.

¿Y estás pensando en grabar algunos temas nuevos?

De todas maneras voy a volver a grabar, pues los Hermanos Yaipén me han invitado a participar de su próximo disco y me siento contento por tenerme presente. Yo ya ha formado parte de la orquesta por unos años y siempre hemos tenido muy buena relación, así que se vienen muchas sorpresas.

¿Ya recibiste la segunda dosis de la vacuna en Miami?

Así es, ya estoy vacunado, pero igual me sigo cuidando porque la idea es no bajar la guardia ante este virus. Me encuentro en Miami en casa de mi madre junto a mi familia, y seguimos usando la mascarilla.

SE REINVENTÓ EN PANDEMIA

Siendo el rubro de los espectáculos uno de los más afectados por la pandemia, Moisés Vega se reinventó con la venta de productos de limpieza, pero también lanzándose como mariachi y promocionando diversos regalos personalizados.

“Hola, qué tal amigos, les saludo Moisés Vega y quiero mostrarle mi nuevo emprendimiento, productos de limpieza para que limpies desde tu hogar hasta tu oficina. Tenemos lavavajillas, detergente, lejía, alcohol, una gama de productos impresionantes. Al por mayor y menor”, dijo Vega mientras mostraba los artículos de limpieza en una secuencia que presentó el programa ‘Punto final’.

De la misma forma, comentó que la música mexicana siempre le gustó porque su tío fue el recordado ‘Charro Vega’, uno de los más populares en el país en la década del 80 y 90.

“Mi tío fue el recordado ‘Charro Vega’, quien, por muchos años, fue la gran figura representativa de los mariachis en el Perú. Por eso, siempre me gustó la música mexicana (…) Desde que empezó la pandemia, se cancelaron los shows presenciales, y estoy trabajando con mi negocio de regalos personalizados, así que ahora también voy vestido como mariachi e interpreto algunos temas”, contó hace unos meses a Trome.