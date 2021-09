El cantante de cumbia Moisés Vega contó que regresó al grupo ‘Hermanos Yaipén’ y está emocionado por haber retomado los conciertos presenciales con la agrupación chiclayana pues anhelaba disfrutar de la energía del público. Además, cuenta que está dedicado a trabajar, pues las juergas y ampays son parte del pasado.

“La semana pasada empecé con el grupo ‘Hermanos Yaipén’, ya tuve mis primeros shows y me siento contento de volver a los escenarios después de más de año y medio, ha sido muy emocionante recibir el aplauso del público, el artista vive de ese cariño y disfrutamos viendo a la gente divertirse, corear las canciones y tomarse algunas chelas, ja, ja, ja”, contó Moisés Vega.

¿Cómo asumes esta nueva etapa en ‘Hermanos Yaipén?

Estoy empezando con el pie derecho, me siento como en casa, me han recibido con los brazos abiertos. Estamos empezando con los shows y también hay planes para poder grabar unos temas nuevos, pues la gente siempre quiere escuchar novedades. Además, estoy en otra etapa de mi vida, mucho más maduro, alejado de las juergas, los ampays y siendo un padre responsable de mi pequeña hija que en unos días cumplirá 8 años.

La luz de tus ojos...

Así es, aunque hace dos años estoy separado de su madre, estoy siempre pendiente de ella. Ahora tengo otra relación, me siento feliz y contento; dedicado a mi familia y el trabajo.

SE REINVENTÓ DURANTE LA PANDEMIA

Durante los meses más duros de la pandemia, el cantante de cumbia Moisés Vega contó ofrecía serenatas como mariachi y que tiene en mente grabar un disco al estilo ranchero, como un homenaje a su desaparecido tío, el recordado ‘Charro Vega’.

“Mi tío fue el recordado ‘Charro Vega’, quien por muchos años fue la gran figura representativa de los mariachis en el Perú. Él vivió muchos años en México y allí era muy reconocido, era un embajador musical. Por eso, siempre me gustó la música mexicana y ahora, junto a mi primo Jesús, su hijo, estamos dando serenatas y vamos a grabar un disco como homenaje a su trayectoria”, comentó el cantante, quien se hace llamar ‘Mariachi Internaciona Vega’.

El cantante, añade que ha transitado por la salsa y la cumbia. “He cantado varios géneros musicales y me he adaptado bien porque me gustan, los disfruto. Desde que empezó la pandemia se cancelaron los shows presenciales y estoy trabajando con mi negocio de regalos personalizados, así que ahora también voy vestido como mariachi e interpreto algunos temas”, enfatizó el cantante.