Eric Castillo

El cantante de cumbia Moisés Vega contó que ahora ofrece serenatas como mariachi y se alista a grabar un disco al estilo mexicano, como un homenaje a su desaparecido tío, el recordado ‘Charro Vega'.

“Mi tío fue el recordado ‘Charro Vega’, quien por muchos años fue la gran figura representativa de los mariachis en el Perú. Él vivió muchos años en México y allí era muy reconocido, era un embajador musical. Por eso, siempre me gustó la música mexicana y ahora, junto a mi primo Jesús, su hijo, estamos dando serenatas y vamos a grabar un disco como homenaje a su trayectoria”, comentó el cantante, quien se hace llamar ‘Mariachi Internaciona Vega’.

El cantante, añade que ha transitado por la salsa y la cumbia. “He cantado varios géneros musicales y me he adaptado bien porque me gustan, los disfruto. Desde que empezó la pandemia se cancelaron los shows presenciales y estoy trabajando con mi negocio de regalos personalizados, así que ahora también voy vestido como mariachi e interpreto algunos temas", enfatiza.

Moisés cuenta que planea realizar en el futuro algunos shows virtuales donde pueda combinar diversos géneros, pues el público lo ha recibido con los brazos abiertos. “He hecho algunas transmisiones por redes sociales y muchos me pedían las canciones mexicanas, sabían que me gustaba. Ahora planeo realizar algunos shows virtuales y estaré cantándolas”, agregó.