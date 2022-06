Moisés Vega se lanza como solista e inaugura local: “Mucho sacrificio y ser muy persistente”

El cantante Moisés Vega contó que después de más de veinte años en la música, decidió lanzarse como solista para iniciar un camino nuevo en la cumbia. Además, señala que va a inaugurar en julio su local ‘Ruta 36′, en Lurín donde tendrá a Marisol, Tony Rosado, Deyvis Orosco y Son Tentación. Asimismo, cuenta que se encuentra muy enamorado y viviendo una etapa feliz de su vida.

“Después de 21 años en la música y haber pasado por varias orquestas nacionales, ahora me lanzo como solista junto a mi propio grupo. Creo que era el momento para abrirme y empezar una nueva aventura musical donde empezaré a marcar mi propio estilo. Para empezar he grabado mi versión en cumbia del tema ‘Tu cárcel’, que hiciera conocido Marco Antonio Solís”, comentó el cantante Moisés Vega.

Iniciar una carrera como solista siempre es complicado...

Lo sé, muchos de mis amigos en la música lo han hecho, hay que realizar mucho sacrificio y ser muy persistente; pero estoy convencido de seguir mis sueños, de alcanzar mis objetivos y cumplir mis metas en la cumbia. Todos conocen que he participado en varias orquestas y siempre he estado agradecido de la oportunidad que me brindaron en su momento.

¿Y también vas a inaugurar un local?

Así es, también empiezo una aventura empresarial en Lurín, donde estaré inaugurando en unas semanas mi local ‘Ruta 36′, que será el point del sur. Para la inauguración tendré a Marisol, Deyvis, Tony Rosado y Son Tentación. Además, de Leysi Suárez en la animación.

El público siempre te está apoyando...

No me puedo quejar porque el público siempre me ha apoyado, y justamente en julio también viajaré a Estados Unidos para participar en un festival peruano por Fiestas Patrias que se realiza en Miami y poder llevarle alegría a todos los compatriotas y latinos que residen por allá. Asimismo, habrá la Vendimia de Ica y acabo de confirmar mi presencia para hacerlos bailar con la rica cumbia.

Hace poco también te ampayaron con tu novia...

Bueno, la vida en este momento me sonríe y debo decir que me está yendo muy bien en el amor. Así que son momentos para disfrutar y compartir.

Recordemos que Moisés Vega ha participado en diversas orquestas nacionales como ‘Papillón’, ‘Los Hermanos Yaipén’, ‘Camagüey’, entre otros. Asimismo, durante la pandemia estuvo trabajando como mariachi llevando sorpresas y animando celebraciones familiares para poder mantener a su familia.