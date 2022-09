El cantante Moisés Vega se puso en las manos del doctor César Olaya, en ‘El reto de la balanza’, ya que ha llegado a pesar 84 kilos de peso y dice que está siguiendo una estricta dieta para llegar a su peso ideal.

“Ahora soy parte de ‘El reto de la balanza’ con el doctor Olaya, y ya he bajado 5 kilos, pero me falta para lograr mi peso ideal”, comentó.

Tú no eres de los que recurren a la manga gástrica, que está de moda entre los artistas.

No, nunca se habló de esa posibilidad, yo voy a bajar de peso con el doctor Olaya.

¿Qué te animó a asumir este reto?

Siento que tengo de 10 a 15 kilos de sobrepeso, porque me fatigo muy rápido y me duelen las rodillas

Esto es todo un proceso.

Sí, el doctor me ha dado una dieta y hay que cuidar la alimentación porque cuando yo termino mis shows, por el desgaste físico, tengo hambre y en la madrugada no encuentras un lugar ideal para comer algo sano y terminas comiendo un sanguchón.

Y no haces ejercicios...

La única actividad física que hago son las 4 a 5 horas que canto en el escenario, pero no es lo mismo que ir a un gimnasio.

De otro lado, señaló que sigue con la promoción de su tema ‘Tu cárcel’ y que muy pronto tendrá novedades musicales.

“Sigo con la promoción de ‘Tu cárcel’, que es una canción de Marco Antonio Solís en cumbia, a mi estilo y está funcionando muy bien y pronto vendrán más novedades”, finalizó.

Moisés Vega se lanza como solista e inaugura local: “Mucho sacrificio y ser muy persistente”

El cantante Moisés Vega contó que después de más de veinte años en la música, decidió lanzarse como solista para iniciar un camino nuevo en la cumbia. Además, señala que va a inaugurar en julio su local ‘Ruta 36′, en Lurín donde tendrá a Marisol, Tony Rosado, Deyvis Orosco y Son Tentación. Asimismo, cuenta que se encuentra muy enamorado y viviendo una etapa feliz de su vida.

“Después de 21 años en la música y haber pasado por varias orquestas nacionales, ahora me lanzo como solista junto a mi propio grupo. Creo que era el momento para abrirme y empezar una nueva aventura musical donde empezaré a marcar mi propio estilo. Para empezar he grabado mi versión en cumbia del tema ‘Tu cárcel’, que hiciera conocido Marco Antonio Solís”, comentó el cantante Moisés Vega.

Iniciar una carrera como solista siempre es complicado...

Lo sé, muchos de mis amigos en la música lo han hecho, hay que realizar mucho sacrificio y ser muy persistente; pero estoy convencido de seguir mis sueños, de alcanzar mis objetivos y cumplir mis metas en la cumbia. Todos conocen que he participado en varias orquestas y siempre he estado agradecido de la oportunidad que me brindaron en su momento.

¿Y también vas a inaugurar un local?

Así es, también empiezo una aventura empresarial en Lurín, donde estaré inaugurando en unas semanas mi local ‘Ruta 36′, que será el point del sur.

