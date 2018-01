Mónica Cabrejos en base 4: "Soy una gallina vieja ponedora" [VIDEO]

A sus 42 años, Mónica Cabrejos aseguró sentirse una ‘gallina vieja que da buen caldo’ y no tiene problemas en mostrar su escultural figura en bikinis pequeñitos.



“A los 42 puedo ponerme bikini y no porque el cuerpo aguante, sino porque tengo la seguridad suficiente para saber que puedo seducir y encantar. Y subo fotos en mis redes sociales porque jamás dejaré de sentirme sexy, rica y ponedora. Y eso es lo que soy: una gallina vieja que pone más que las pulpinas”, dijo Mónica Cabrejos.



Sobre las críticas que recibió por las fotos que publicó en redes sociales, afirmó que no le importaba.



“No me interesan las críticas. Si a algunos no les gusta, ni modo. Es cuestión de gustos, yo me siento ponedora”, expresó.

En otro momento, indicó que ahora tiene más pretendientes.

“A mis 42 años tengo más pretendientes que cuando tenía 18. Cuando una mujer pasa la base cuatro, nos sentimos independientes, seguras e irresistibles. A los 40 somos la sensación”, concluyó Mónica Cabrejos. (J.V)