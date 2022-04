Pese a la revelación de Mónica Cabrejos que se sintió acosada durante su etapa en ‘Enemigos Públicos’ y algunas acusaciones que han recaído en el productor Martín Arredondo, Olenka Zimmermann salió al frente y le echó flores por su labor profesional que ha desempeñado junto a ella, evitando pronunciarse por el reciente escándalo.

En una entrevista para Trome, la conductora de ‘Crónicas de impacto’ defendió a su colega al asegurar que es el mejor productor con el que ha trabajado, incluso pese a laborar con seis anteriores. Según explicó, Martín Arredondo se esfuerza por sacar adelante su programa.

“ Es el productor de mi programa, el mejor y he trabajado con seis antes que él. (Me ha sorprendido) Cómo incentiva a la gente, ha hecho que todos estén emocionados. Es el único que ha dicho: ‘No te quiero solo tener parada y anunciando las notas’”, dijo.

En esa línea, Olenka Zimmermann destacó el éxito que ha tenido su programa por Willax, luego de varios años de conducir en ‘Al Sexto Día’. Precisó que el público lo aplaude en las calles.

“Estamos superchéveres y la energía del programa es espectacular. El pueblo lo reconoce en las calles. Ya saben, los sábados a las 10 de la noche”, agregó.

Martín Arredondo en polémica tras acusación.

Mónica Cabrejos y ‘La Pánfila’ señalan a Martín Arredondo

Mónica Cabrejos publicó su más reciente libro ‘Mujer Pública’ donde revela que un productor de televisión durante su estadía en el programa ‘Enemigos Públicos’ la acosó. Ante esta denuncia, la acusación recayó en el nombre de Martín Arredondo.

Para sumar a esta polémica, la popular ‘Pánfila’ reveló que recibió una inusual propuesta de parte de Arredondo cuando participaba como co-conductora del programa ‘La Batería’ que conducía Aldo Miyashiro en Panamericana.

“Un día me dijo: ‘Muy lejos vives, porque mejor no te pongo un departamento más cerca’. Le dije ‘Así no más, mejor me recoges como hemos quedado’. Después de eso me daban menos participación”, dijo La Pánfila.